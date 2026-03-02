Lo que necesitas saber: The Rapture llegará a México sólo un par de días después de ofrecer shows en Coachella.

Hace una semana nos enteramos del regreso de The XX a México… y ¿qué creen?, que ya confirmó otra bandota que los fans estaban esperando con ansias locas: The Rapture.

Luke Jenner de The Rapture / Foto: facebook.com/theraputr

Primera vez en México desde 2025

OCESA anunció el esperado regreso de la banda liderada por Luke Jenner. De acuerdo con el breve mensaje, The Rapture incluirá a México como una de las escalas de su tour, luego de algunos años de no darse una vuelta por acá.

The Rapture se presentará en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes (en la CDMX). Muy pronto: el show será el próximo 25 de abril.

The Rapture en México / Imagen: OCESA

Boletos para The Rapture en Pabellón Oeste

Apenas en julio de 2025 The Rapture confirmó su regreso a los escenarios, aunque sólo con shows en Estados Unidos y Europa. Claro, este anuncio de concierto en México era algo que se veía venir.

The Rapture / Foto: ffacebook.com/theraputre

Aunque hace sólo un par de años The Rapture realizó algunos shows, los conciertos de 2025-2026 pueden considerarse como el primer tour que la banda realiza –así, ya con todo– desde 2011.

Los boletos para The Rapture en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes estarán en preventa el 4 de marzo. Inmediatamente después (bueno, al día siguiente), va la venta general… el 5 de marzo. Todo por Ticketmaster.