¡The Wombats estrena “Method To The Madness” con un video grabado en Puebla!

Muchas bandas ya comienzan a sacar esos materiales en los que trabajaron durante el confinamiento y una de ellas es The Wombats, la agrupación británica comandada por Matthew Murphy que hoy ha lanzado “Method To The Madness”, su primera canción en tres años que acompañaron con video musical grabado en el estado de Puebla. ¡Órale!

Luego de varias pistas que otorgaron a sus fanáticos después de hacer una listening party en YouTube, donde escucharon y hablaron con sus fans de su último disco de estudio Beautiful People Will Ruin Your Life, estrenado en 2018, este 26 de mayo The Wombats dio a conocer una nueva canción donde podemos escucharlos incursionar en el género del R&B.

The Wombats estrena “Method To The Madness”

De acuerdo con el líder de The Wombats, “Method To The Madness” está inspirada en varias experiencias que tuvo durante su luna de miel, la cual vino después de contraer matrimonio en agosto de 2020. “Trata de encontrar patrones dentro del caos y finalmente rendirse y dejarse llevar”, dijo Matthew Murphy en un comunicado citado por NME.

Como lo comentamos al principio, el video oficial de esta rola fue grabado en el estado de Puebla. En las imágenes del videoclip podemos ver algunas calles de dicho estado, así como la conocida Ex Hacienda de Chautla, donde la protagonista del clip hace un invento bastante interesante a través de un cubo de Rubik.

Acá se los dejamos por si no lo han visto:

La primera canción de la banda en tres años de ausencia

“Algunas de las letras provienen de mi propia experiencia de luna de miel: caminar por las ciudades europeas, estar en entre turistas y al mismo tiempo ser uno de ellos y, en general, hacer reservas de hotel de último minuto. Sentir emoción pero aún ser plenamente consciente de que nada ha cambiado“, agrega Murphy sobre el nuevo sencillo de The Wombats.

Si bien la agrupación originaria de Liverpool integrada por Matthew Murphy, Daniel Haggis y Tord Øverland-Knudsen, aún no ha anunciado formalmente el que sería su quinto disco de estudio, The Wombats dejó en claro que durante la pandemia de COVID-19 trabajaron de manera remota en la música más “cautivadora, creativa y progresista de su carrera”.

Y muchos creen que un nuevo disco de la banda viene en camino

Aunque “Method To The Madness” representa el primer trabajo musical de The Wombats en los últimos tres años, cabe mencionar que los integrantes de la agrupación británica no han estado tan alejados del terreno musical durante todo ese tiempo.

Al menos ese fue el caso del mismo Matthew Murphy, quien el año pasado lanzó su proyecto solista llamado ‘Love Fame Tragedy’, con el cual lanzó un álbum debut titulado ‘Wherever I Go, I Want To Leave’, donde contó con la ayuda de artistas como Joey Santiago (Pixies), Matt Chamberlain (Soundgarden) y Gus Unger-Hamilton (Alt-J) .