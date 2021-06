Todrick Hall comparte su nuevo disco ‘Femuline’ para que no pares de bailar

Todrick Hall es exuberante, atrevido, un artista en toda la regla. Quien lo siga de hace tiempo, sabrá que ha llevado su carrera a través de diferentes disciplinas como el teatro, el entretenimiento en internet y la música. De hecho, en este último ámbito, está listo para entregarnos un nuevo disco.

Aprovechando las celebraciones del Mes del Orgullo LGBTTTIQ+ -comunidad de la que se ha convertido en un estandarte dentro de la cultura pop del mundo-, el bailarín y cantante lanza este martes 8 de junio su disco Femuline con una colección de canciones increíbles para bailar y verdaderas invitadas de lujo.

La carrera de Todrick Hall

Como cualquier estrella en pleno ascenso, Todrick Hall fue subiendo escalafones poco a poco y tuvo que sortear algunos momentos complicados. Comenzó su carrera en Broadway en algunas producciones como The Color Purple (junto a Oprah Winfrey) Mempis: The Musical y Hairspray, entre otras. Desde luego, esta hambre artística de llevar su talento a otros horizontes, lo condujo a probar suerte en un nuevo reto, esta vez de caracter.

Además de su trabajo en grandes producciones teatrales, Hall ya tenía cierto recorrido como un youtuber reconocido, así que para él no era nada nuevo desenvolverse frente a una cámara, el público y la crítica. Sin embargo, siempre hay que tener cuidado cuando es Simon Cowell quien está frente a ti. En, Todrick le entró a American Idol y logró mantenerse un buen rato dentro del reality, hasta que fue eliminado en marzo de 2010… pero lo mejor estaba por venir.

Colaborando con una grande de la industria y entrándole a la música de lleno

Aún cuando no pudo llegar más lejos en American Idol, Todrick Hall se mantuvo trabajando en Broadway e invirtiendo algo de tiempo en su carrera como celebridad web, donde se hizo conocido por mostrar covers de canciones y coreografías estilo flash mob que realizaba a partir de temas de artistas como Ariana Grande y Beyoncé.

Fue gracias a estos contenidos que la mismísima ex Destiny’s Child lo contactó para que coreografiara el video de su canción “Blow” y así, esto alimentaría sus ganas de volver a trascender en la música con álbumes como Straight Outta Oz (2016) y Forbidden (2018).

Además, su carrera se vería impulsada debido a sus apariciones en el reality RuPaul’s Drags Race, del que formó parte a lo largo de 2016 y donde se estableció como un ícono no de la comunidad LGBTTTIQ+. Este activismo lo ha llevado también a otros videos musicales como el que produjo para Taylor Swift y su canción “You Need To Calm Down”, como un llamado a la igualdad.

Todrick Hall comparte su nuevo disco

Todrick Hall no para de componer y producir. En 2020, el cantante lanzó un mixtape titulado Quarantine Queen que era un pequeño adelanto de lo que tenía planeado para este año. Como dijimos, este martes y en el marco de Mes del Orgullo LGBTTTIQ+, el también coreógrafo lanzo su cuarto álbum de estudio nombrado Femuline.

En este disco, Todrick nos muestra su versatilidad como artista musical pues hay de todo y para todo: desde beats enérgicos de música electrónica, pasando por bases de R&B y rap hasta composiciones de estilo más funky.

Y eso no es todo pues dentro este material, hay varias colaboraciones especiales con figuras como la mítica Chaka Khan, Nicole Scherzinger de The Pussycat Dolls, Tyra Banks entre otras celebridades importantes. Vaya que no se guardó nada para esta placa discográfica.

Además Todrick Hall acompañó el lanzamiento de su nuevo disco con el video oficial para el track “Rainin’ Fellas”, que te mostramos a continuación y que te volará la cabeza con sus tremendas y exuberantes coreografías. POR ACÁ puedes escuchar completito Femuline, para que saques los mejores pasos.

Tracklist de ‘Femuline’

‘Foreplay’

‘Berserk’

‘Fabulosity’ featuring Chaka Khan

‘Queen’

‘Both’

‘Click Clack’ featuring Brandy

‘FASHÓN’ with Tyra Banks

‘Dick This Big’ featuring TS Madison

‘Rainin’ Fellas’

‘Boys In The Ocean’

‘Show Off’ featuring Nicole Scherzinger

‘GG’

‘Parade’

‘Rainbow Reign’