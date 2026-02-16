Lo que necesitas saber: Aunque hay entusiasmo de Tool (y otras bandas) para presentarse en The Sphere, el obstáculo parece ser lo costoso de la producción. Tendría que ser una residencia muy prolongada para ver ganancias, señaló Danny Carey de Tool.

Desde que se inauguró el increíble recinto de Las Vegas, varios fans de Tool lo primero que pensaron fue “ahí mero debería de tocar mi Maynard James Keenan con Tool”. Y parece que el deseo se les podría cumplir pronto.

En entrevista con Spiral Out Network, el baterista de Tool, Danny Carey, reveló que la banda sí ha tenido contactos con los encargados de The Sphere y, aunque no concretadas, hay negociaciones para tener una residencia en el recinto inaugurado en 2023.

Tool en México, 2025 /

Residencia de Tool en The Sphere coincidiría con nuevo disco

“Creo que somos la banda perfecta para eso”, presumió Danny Carey, apenas el entrevistador le dijo que creía que Tool era una banda muy cinematográfica, por los maravillosos visuales que suelta en sus shows. “Sí, nos gusta mucho eso”.

Para los que no tenemos ni tantito pensado ir a Las Vegas (por muy increíblemente atascada que pudiera parecer la experiencia de ver a Tool en The Sphere) Carey no sólo reveló la posible residencia en el lugar: también señaló que 2027 podría ser el año en que la banda vuelva con nuevo disco. Sería la continuación de Fear Inoculum de 2019… así que su residencia en The Sphere podría coincidir con el nuevo álbum.

Fotografía Facebook / Summa Inferno

Metallica y Queen que están a nada de tocar en The Sphere

Tool no es la única banda que suena para residencia en The Sphere. Parece que 2027 será un año en el que veamos a muchos matudos llenando el asombroso lugar diseñado por la firma arquitectónica Populous. En agosto de 2025, el propio baterista de Metallica, Lars Ulrich, aseguró que hay interés para que la banda toque unas cuantas fechas en el recinto que ha maravillado por su capacidad visual.

“Es algo que estamos considerando cuando termine la gira de 2026”, señaló Lars en entrevista con Howard Stern. “Todos somos muy fans del recinto”.

En 2025, Brian May soltó que estaban en planes para llevar la música de la banda inglesa a The Sphere. Según lo tenía planeado el guitarrista, la idea de tocar la música creada por él, Freddy Mercury, John Deacon y Roger Taylor le surgió cuando vio a The Eagles presentándose ahí.

La experiencia parecía ni mandada a hacer para celebrar los 50 años de Bohemiam Rhapsody. Sin embargo, nomás no se hace… pero la posibilidad existe y es fuerte: Los sobrevivientes de Queen (+Adam Lambert) están lejos de pensar en el retiro: “Creo que todavía no hemos terminado”, comentó Roger Taylor para la Rolling Stone.

Otras bandas y artistas (rumores y confirmados)

Cuando se habla de futuras residencias en The Sphere, Beyonce es una artista que diversos medios sueltan como una posibilidad. Sin nada de información… quizás sólo como deseo. Según empresarios y fuentes cercanas al equipo de la cantante, sí hay “negociaciones intermitentes” para que el show sea montado en el recinto de Las Vegas… pero las exigencias de producción han parado todo.

Los más aventurados dicen que Roger Waters y Paul McCartney también están en la mira de los que arman las residencias en The Sphere… sin embargo, no hay nada concreto. Para volver ya están Back Street Boys y No Doubt… Y, bueno, Carín León en septiembre se convertirá en el primer mexicano en presentarse en el lugar. La música, pues ya se sabe… pero, ¿qué visuales se proyectarán mientras suene “La boda del Huitlacoche”?