Lo que necesitas saber:

La presidenta de México informó que buscará ponerse de acuerdo con los familiares de Cuauhtémoc Cárdenas para posteriormente organizar una ceremonia o reconocimiento.

Tras el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a los 92 años de edad, el gobierno de Claudia Sheinbaum decidió rendirle homenaje durante su conferencia en Palacio Nacional.

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Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno de CDMX // Foto: Cuartoscuro

“¡Hasta siempre, ingeniero Cárdenas!”: Sheinbaum rinde homenaje durante su conferencia

Lo dicho. Un día después del fallecimiento del líder histórico de la izquierda mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió ajustar la programación habitual de su conferencia

Esto con el fin de rendirle homenaje desde Palacio Nacional a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Además de enviarle un abrazo y condolencias a los hijos del político Lázaro, Cuauhtémoc y Camila,

El homenaje luctuoso póstumo constó de la transmisión de un video con su trayectoria y con la participación de Rosa Icela Rodríguez, Laura Itzel Castillo y Pablo Gómez, tres figuras cercanas a la lucha del ingeniero.

Además, la presidenta de México reveló que buscará ponerse de acuerdo con los familiares de Cuauhtémoc Cárdenas para posteriormente organizar una ceremonia o reconocimiento.

También asistirá a su funeral

Por si fuera poco, Sheinbaum también informó que modificó su agenda para poder asistir al funeral del histórico líder de la izquierda mexicana.

Los restos del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas descansarán en el panteón francés de San Joaquín, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde ya hay un fuerte operativo de seguridad.

Fallece Cuauhtémoc Cárdenas, líder histórico de la izquierda en México, a los 92 años

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