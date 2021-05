Colaboraciones inesperadas: U2 y Martin Garrix se unen para grabar la rola oficial de la Eurocopa

Es normal que la industria musical de repente, nos sorprenda con una otra colaboración épica. Sin embargo, también hay que ser honestos, el hecho de que dos artistas grandes se junten solamente por aprovechar sus respectivas famas porque sí, no siempre trae resultados tan buenos. Y esperemos que en esta ocasión no sea así, porque una de las bandas más importantes del mundo, U2, y el enorme productor y DJ, Martin Garrix, unieron fuerzas.

Sí, no leyeron mal y tampoco es una broma del Día de los Inocentes. En los últimos años, a Bono, The Edge, Larry Mullen Jr. y Adam Clayton les ha dado por trabajar con artistas que no van tanto con el sonido al que nos tienen acostumbrados, en 2010 sacaron una rola benéfica junto a Rihanna y Jay-Z, y recientemente participaron en el multipremiado álbum de Kendrick Lamar, DAMN. Pero parece que quieren seguir explorando otros géneros.

U2 colabora con Martin Garrix

Resulta que el pasado 4 de mayo, el propio Martin Garrix confirmó en sus redes sociales que ha estado trabajando en la rola oficial para la Eurocopa que como recordarán, el torneo de selecciones europeas de futbol se tuvo que posponer para este 2021. Es por eso que aprovechando el tiempo que tuvo, aprovechó para buscar grandes músicos que se animaran a entrarle a la idea que tenía para este tema, y U2 levantó la mano para grabar juntos.

La canción en que ambos colaboran se llama “We Are The People We’ve Been Waiting” y muy pronto la podremos escuchar. De acuerdo con The Sun, quienes citan a una fuente cercana al DJ dijo que: “Martin adora el fútbol, así que esta oportunidad era enorme para él, por lo que apuntó a lo más alto cuando buscó colaboradores. Ha pasado meses y meses trabajando en esta canción para hacerla perfecta y, una vez que Bono y The Edge se unieron, alcanzó nuevos límites”.

“We Are The People We’ve Been Waiting”, la rola de Martin Garrix y U2 llegará a plataformas digitales el próximo 14 de mayo y ya se encuentran trabajando en Londres grabando el video oficial, unas semanas antes de que arranque la Eurocopa y quién sabe, en una de esas ellos serán el acto de apertura o hasta podrían sorprendernos haciendo una participación en la final del torno, todo puede suceder en el futuro.

Pero mientras llega esta canción a nuestras vidas y para ir calentando motores, escuchemos la colaboración de Bono, The Edge y compañía con Kendrick Lamar, “XXX”: