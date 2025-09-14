Lo que necesitas saber: El print de Oasis es un homenaje al uniforme de la selección mexicana en el Mundial del 98, a sus presentaciones de 2025 y la primera visita de la banda a nuestro país.

Sin duda, el regreso de Oasis en México ha sido memorable y, tras sus dos presentaciones, los hermanos Gallagher tienen una última sorpresa para nuestro país: un print conmemorativo de edición limitada que luce increíble.

Print de Oasis // Instagram: @ech13

Print conmemorativo de Oasis de edición limitada

Las sorpresas de Oasis para México parece no han terminado… pues tras sus históricos conciertos en la CDMX, se reveló una última sorpresa que tenían preparada los hermanos Gallagher: print conmemorativo de edición limitada.

Diseñado por el artista mexicano Edoardo Chavarin, el print cuenta las fechas de sus presentaciones de este 2025, pero al mismo tiempo, rinden tributo a 1998, con el uniforme que utilizó la selección mexicana para el mundial y el año de la primera visita de Oasis a nuestro país.

Este pedazo de historia y cúmulo de emociones está disponible únicamente en la Fan Store de México. Acá puedes ver todo sobre la Oasis Fan Store.

Oasismanía en nuestro país

Este print conmemorativo se suma a la Oasismanía que estuvo antes de los conciertos con todos los productos de su nueva tienda… además, ese mismo sentimiento se vivió en el Estado GNP Seguros.

Infinidad de bucket hats, jerseys alusivos al Manchester City, las banderas británicas con el Union Jack y el logo de la banda, entre otras cosillas propias de los outfits más clavados de los fans. Sin duda, su regreso a nuestro país lo llevaremos en nuestros momentos más valiosos y queridos.