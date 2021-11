The Budos Band: El viaje psicodélico afro-funk que te explotará la cabeza

Por: Juan Raúl Casal

Abróchate el cinturón, con la música de The Budos Band vas a irte a un lugar desconocido. No vas a saber ni cómo llegaste ahí… pues sí está complicado explicar lo que hace esta banda. Decir que nada más tocan R&B y soul es quedarse corto, también le entran al afro-funk, rock y a la psicodelia. Te van a llevar hasta tu subconsciente o a una aventura en tierras lejanas.

Los géneros musicales con los que juegan son lo de menos, no se puede describir por completo a una banda como esta. Como sea, lo que importa de cada canción es cómo te pega, puedes sentirte en una película de espías o como si te hubieras comido un hongo alucinógeno. El chiste es que todos se van a un lugar distinto cuando los oyen.

Los integrantes de esta agrupación tampoco sabían para dónde iba el viaje, pues todo empezó como un hobby. Se conocieron en Staten Island, Nueva York, en jam sessions que organizaba el grupo afrobeat Antibalas. Llegaron a pasarla bien y tocar un ratito, salieron con The Budos Band. Ganamos nosotros.

Brian Profilio (batería); Daniel Foder (bajo); Tom Brenneck (Guitarra); Mike Deller (órgano); Jared Tankel (saxofón); Andrew Greene y Dave Guy (trompetas); Rob Lombardo (bongos y congas) empezaron a presentarse de vez en cuando en varios lineups de Nueva York antes de ser una banda hecha y derecha en el 2005. A lo mejor le agarraron el gusto al efecto psicodélico de su música. Quién podría culparlos.

A cada quién le pega diferente

¡Nadie canta! Son una banda instrumental, ni siquiera ellos hablan cuando empiezan a tocar, o sea que uno puede tomar las canciones y escucharlas como quiera. Lo que importa aquí es el viaje. Basta con poner “Up From the South” para terminar con la conciencia alterada. Se puede manejar bajo la influencia de The Budos Band, nomás tengan cuidado, cada quién debería de hacerlo bajo su propio riesgo.

Si sus canciones no usan palabras, para qué gastarlas en los títulos. Estrenaron su primer álbum en el 2005, se llama The Budos Band. Sus siguientes discos tienen nombres parecidos: Budos Band l, ll, lll y V. Los únicos que se llaman diferente son Burnt Offering (2014) y Long in Tooth (2020). Es obvio que casi toda la creatividad se va a la música y no a los nombres, pero quiénes somos nosotros para juzgar.

Seguro que sus nuevos fans y su público veterano se imaginan cosas muuuuuy distintas cuando los escuchan. Aguas, que a cada quién le pega diferente. Tocaron en el Apollo Theathre a principios del 2021.

Si andas por ahí… en noviembre van a estar en escenarios de Brooklyn y de Lake Perris State Recreation, California. Todavía no han anunciado su siguiente álbum ni fechas de conciertos para el año que entra.

Hay algo para todos

La mezcla de géneros musicales que hacen no debería de tener sentido, pero funciona. Burnt Offering, su cuarto disco, combina elementos de rock y heavy metal junto con el funk y R&B que ya usaban. Suena como algo muy extraño, pero ni te va a importar, el viaje comienza antes de que te hagas demasiadas preguntas. A lo mejor eso le pasó a la gente de Daptone Records (Charles Bradley, Sahron Jones & the Dap-Kings) cuando se hicieron la disquera de esta banda.

Antes de que digas que la gente no tiene llenadera, The Budos Band puede darles gusto a todos, pues en algunas canciones están más fuerte las trompetas, las guitarras pegan más en otras. Así puedes ponerte en el mood que quieras: apenas escapar de los rusos o ponerte cómodo a ver cómo se mueven las paredes (wink wink). Imagínense un The Doors conociendo a Mars Volta pero con toques súper R&B, bueno pues de algo así se trata.

Pon “Spider Web Pt. 1″ y escapa a donde la música te permita ir. Las tendencias y ritmos nuevos no importan cuando suena esta banda que cabe en todos lados o en ninguno. Tal vez no sean de este planeta. Agárrense porque va a ser un viaje agitado, o no, nadie sabe.

