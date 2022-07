Coldplay continúa con su gira ‘Music of the Spheres’ en todo el mundo (luego de pasar por México y otros países de Latinoamérica), sin embargo, Chris Martin y compañía nos siguen sorprendiendo con el lanzamiento de nuevos materiales, como el video para “Biutyful” que recientemente lanzaron con ‘The Weirdos’.

Así es, hablamos del videoclip que Coldplay lanzó en conjunto con la agrupación conformada por Angel Moon, Sparkman, Donk y The Wizard, a quienes varios y varias de nosotras tuvimos ya la oportunidad de ver sobre el escenario en los shows que Coldplay realizó en nuestro país hace unos meses.

Foto: Getty Images

The Weirdos y Coldplay comparten un mensaje de inclusión en “Biutyful”

Si de plano no los recuerdan, The Weirdos son las marionetas que el pasado 10 de junio se presentaron junto con Coldplay en The Tonight Show con Jimmy Fallon, y quienes hoy traen un mensaje de respeto, amor e inclusión a través de la canción “Biutyful”, perteneciente al álbum ‘Music of the Spheres’.

En el video (que les dejaremos a continuación) podemos ver cómo Angel Moon y compañía se enfrentan a las dificultades dentro de un mundo que parece estar diseñado sólo para humanos, en el cual las marionetas sienten que no pueden encajar por ser diferentes.

Foto: YouTube

Donde la banda de marionetas vence los prejuicios y se convierte en todo un éxito

Sin embargo, todo cambia cuando un día su manager, Bruce Cakemix, los observa en un bar que está lleno de marionetas que se sienten igual que ellos y donde sirven tragos con referencias al universo de Coldplay.

Al final, The Weirdos (quienes en la vida real existen y hasta tienen un contrato con la disquera Parlophone Records, la misma en la que está Coldplay) se convierte en una de las bandas más famosas del mundo, tanto que Chris Martin y compañía incluso asisten a sus conciertos masivos

Acá les dejamos el clip por si no lo han visto: