El Festival Internacional de Cine de Morelia, el FICM, anunció todas las actividades que formarán parte de su edición 24 de este 2026, incluidas las películas y estrenos internacionales que formarán parte de la temporada de premios del próximo año.

Del 16 al 25 de octubre se llevará a cabo la edición 24 del Festival Internacional de Cine de Morelia, mejor conocido como el FICM, el cual sigue manteniéndose como la fiesta más importante del cine en México y gran parte de Latinoamérica.

Y este año, el FICM subirá la apuesta con la Selección Oficial, que presentará algunas de las películas mexicanas más destacadas del año, y también con toda la cartelera de estrenos y películas internacionales que sólo un festival como este puede traer.

Veremos películas que han sonado en festivales como Cannes y, recientemente, Venecia, Toronto y Nueva York. El FICM siempre ha sido una de las primeras ventanas entre la audiencia mexicana y las películas más relevantes de la temporada, y 2026 seguirá con esta tradición.

Poetic cinema / Foto: Especial

Actividades y anuncios del FICM 2026

Durante la conferencia de prensa del FICM 2026, se reveló que Juan Antonio Bayona será el presidente del jurado de esta edición del Festival Internacional de Cine de Morelia.

Habrá un homenaje fílmico y fotográfico en honor a Janet Alcoriza, actriz y guionista mexicana que formó parte de la Época de Oro del Cine Mexicano.

También estará presente el director Carlos Carrera, quien celebrará los 35 años de la cinta La mujer de Benjamín (1991) con una función especial.

Diego Boneta estará presente para presentar Killing Castro de Eif Rivera, y en donde comparte créditos con Al Pacino y Xolo Maridueña.

Diego Boneta en Killing Castro / Foto: IMDb

El director Félix de Givry presentará Goodbye Cruel World; la directora Ginevra Elkann estará presente en el estreno de su película The Roses of Marrakesh; Marc Turtletaub mostraré su cinta Borges & Me, protagonizada por Luis Gnecco como Jorge Luis Borges y Fionn Whitehead como el joven Jay Parini.

La actriz Elpidia Carrillo presentará Solidarity de Dustin Brown; la directora Beth de Araújo estará presente en el estreno de Josephine, protagonizada por Channing Tatum y Gemma Chan.

Markus Schleinzer mostrará su cinta ROSE, la cual cuenta con el protagónico de Sandra Hüller ; y Adriana Domínguez mostrará el documental Adolfo Domínguez: El eco de otras voces.

El FICM retomará su alianza con Ambulante para entregar un premio especial a uno de los documentales que forman parte de la Selección oficial.

Películas internacionales del FICM 2026

La bola negra de Los Javis

Fjörd de Cristian Mungiu (ganadora de la Palma de Oro en Cannes 2026)

Wildwood de Travis Knight

INK de Danny Boyle

The Man I Love de Ira Sachs

Ray Gunn de Brad Bird

El ser querido de Rodrigo Sorogoyen

Wild Horse Nine de Martin McDonagh

A Man of His Time de Emmanuel Marre

American Doctor de Poh Si Teng

All of a Sudden de Ryusuke Hamaguchi

Coward de Lukas Dhont

I Play Rocky de Peter Farrelly

Elsinore de Simon Stone

Joy of Joys de Jonathan Glazer

Queen at the Sea de Lance Hammer

Possible Love de Lee Chang-dong

Fatherland de Paweł Pawlikowski

I See Buildings Fall Like Lightning de Clio Barnard

Klara and the Sun de Taika Waititi

To Hold a Mountain de Biljana Tutorov y Petar Glomazic

Visitation de Volker Schlöndorff

Campeón gabacho, película inaugural

Campeón Gabacho es una película dirigida por Jonás Cuarón, bajo la producción de su padre Alfonso, la cual fue elegida para abrir la edición 24 del FICM 2026. La cinta, protagonizada por Juan Daniel Garcia, nos presenta a un boxeador que migra a Estados Unidos en busca de una oportunidad.

La cinta cuenta en su elenco con el músico Rubén Blades, Leslie Grace, Rosario Dawson, Eddie Marsan, Cheech Marin, Marvin Jones III, Carlos Carrasco y Dolores Heredia.

Campeón Gabacho se estrenará en cines de México el próximo 29 de octubre, posterior a su proyección en el FICM.

Póster de Campeón gabacho / Foto: IG @pimientafilms

Las funciones del FICM

Habrá funciones y proyecciones de la Selección oficial, así como de los estrenos internacionales y eventos especiales en Morelia Centro, Cinépolis VIP Plaza Las Américas, Teatro Mariano Matamoros, Teatro Melchor Ocampo, Museo Regional de Michoacán y Centro Cultural Clavijero.

Algunas películas también estarán disponibles en nuestrocine.mx para aquellos que no puedan asistir directamente a las actividades del FICM 2026.