El Festival Internacional de Cine de Morelia, conocido como FICM, anunció que para su edición de este 2026 tendrá como invitado especial a Guillermo del Toro, el director mexicano, para celebrar los 20 años del lanzamiento de El laberinto del fauno, una de las películas más celebradas del siglo XXI.

La ovación más larga en la historia del Festival de Cannes le pertenece a El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro. 22 minutos de aplausos, registrados hace 20 años. Y por eso, su celebración no podía faltar en el FICM 2026 con la visita a México de Guillermo del Toro.

El Festival Internacional de Cine de Morelia anunció que entre sus invitados especiales estará Guillermo del Toro, el icónico y amado director mexicano, quien en 2006 presentó El laberinto del fauno, la cual forma parte de una trilogía no oficial sobre las infancias y la guerra junto a El espinazo del diablo (2001) y Pinocchio (2022).

Guillermo del Toro / Foto: Shutterstock

Guillermo del Toro visitará México en el FICM

Para celebrar los 20 años de El laberinto del fauno, Guillermo del Toro estará presente en México como parte de las actividades del FICM 2026, en donde habrá una gran gala.

Todavía no hay una fecha específica para esta actividad, pero nos mantendremos al tanto.

El laberinto del fauno: 20 años

El laberinto del fauno nos lleva a 1944, cinco años después del final de la Guerra Civil Española y del comienzo de la dictadura franquista. Así conocemos a Ofelia, una niña de 10 años que se muda con su madre embarazada a un molino en medio del bosque junto a su padrastro, el perverso y malvado capitán Vidal.

Vidal tiene la tarea de cazar guerrilleros y miembros de la resistencia que se esconden en ciertas zonas rurales del país. Y ahora mismo, antes del nacimiento de su hijo, se encuentra en un lugar en donde Ofelia descubre un mundo mágico representado por un fauno dentro de un laberinto.

Este fauno le confiesa que ella es una princesa y que, para regresar a su reino, deberá superar una serie de pruebas marcadas por la violencia, la misma que nubla todo en la realidad, pero también dentro de este mundo mágico.