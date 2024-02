Yaeji: La íntima voz multicultural del house que ha colaborado con Charli XCX y Clairo

Lo que necesitas saber: Yaeji es una de las artistas más interesantes dentro de la escena electrónica actual. Y si no la conocen, acá les contamos sobre ella y su proyecto.

A cada rato, aparecen proyectos dentro de la música que nos llaman la atención desde el nombre. Sin embargo, después de confiar en nuestra intuición y escuchar su propuesta, nos arrepentimos de no haberle echado oído desde antes, pues nos estábamos perdiendo de algo grandioso. Y eso es justo lo que nos pasó con Yaeji.

Esta productora, cantante y DJ se ha convertido –en sus distintas formas artísticas– en una de las últimas grandes revelaciones de la música electrónica. Gracias a sus hipnóticas melodías combinan elementos de house, hip hop y dream pop, con letras cantadas tanto en inglés como en coreano, que muestran las dos culturas a las que pertenece, se ha posicionado como una artista que de verdad hay que seguir.

Con su trabajo, Yaeji consiguió llamar la atención de artistas como Charli XCX e incluso llegar a escenarios como Coachella con apenas unos cuantos años en la industria, un par de EP’s y algunos sencillos en plataformas digitales. Y si ustedes de plano no la conocen, a continuación les contamos sobre esta chica que seguro los pondrá a bailar y se convertirá en su nueva obsesión musical.

¿Quién es Yaeji?

Kathy Yaeji Lee nació el 6 de agosto de 1993 en el barrio de Queens, en Nueva York, como hija única de una familia de emigrantes surcoreanos. Cuando tenía cinco años se mudaron a Atlanta y, tan solo tres años más tarde, regresaron a Corea del Sur, donde ella ingresó a una escuela internacional bilingüe.

Sin embargo, al nacer y pasar sus primeros años de vida en un país con cultura e idiomas diferentes, a Yaeji le costó adaptarse a la vida en el lugar de origen de sus padres, es por eso que se refugió en sus grandes aficiones: el anime y, en. particular, la música. Empezó a formarse de manera autodidacta, aprendiendo a usar programas de composición en internet.

Yaeji durante su presentación en el festival Life Is Beautiful Music 2021/Foto: Getty Images

Gracias a que casi cada año cambiaba de escuela internacional, Kathy Yaeji empezó a conectar con amigos en Internet, donde descubriría música de distintas partes del mundo por primera vez. Luego de estudiar un rato en Japón y volver a Corea del Sur, esta artista tomó una de las decisiones más importantes. en su vida: regresar a Estados Unidos.

Yaeji volvió al lugar que la vió nacer para ingresar a la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, donde estudió arte conceptual y diseño gráfico (con especialización en estudios de Asia Oriental). Al mismo tiempo, como pasatiempo, empezó a tocar como DJ en clubes y en fiestas clandestinas, influenciada por completo de la vida nocturna de dicha ciudad (especialmente de la escena gay).

El hecho de vivir en distintos lugares le dio identidad al proyecto de Yaeji/Foto: Getty Images

De tocar por diversión a convertirse en una productora de verdad que llegó a Coachella

Durante dos años, Yaeji Lee le pegó duro a las tornamesas hasta que aprendió a utilizar programas de grabación en su computadora. Fue así como comenzó a componer sus propias rolas, las cuales llegaron hasta la estación de radio universitaria WRCT y a ganar un montón de popularidad en la escena electrónica underground de Pittsburgh. Después de graduarse en el 2015, regresó a Nueva York con la intención de convertirse en música profesional.

Aunque ya había publicado algunas rolas en su cuenta de Soundcloud (que después fueron eliminadas), para 2016 y ahora conocida simplemente como Yaeji, lanza su primer sencillo, “New York ’93” –en referencia a su año de nacimiento– bajo el sello Godmode (que ha tenido a artistas como Channel Tres). Y definitivamente, esta canción define por completo la propuesta de esta productora.

Luego de sacar una versión rifada de “Guap” del DJ australiano Mall Grab, Yaeji estrenó en 2017 su EP debut homónimo, el cual tuvo un gran recibimiento dentro de la escena electrónica de Nueva York. Sin embargo, la creatividad de y necesidad de esta artista por compartir su proyecto era tanta que después de soltar otros sencillos como “Feel It Out” y “Therapy”, ese mismo año también lanzó un segundo material de corta duración titulado EP2.

Este segundo EP incluía un cover de “Passionfruit” de Drake, el cual comenzó a llamar la atención después de su primera sesión para Boiler Room en 2017. Además de esta versión, también empezó a hacer ruido con singles como “Drink I’m Sippin On” (cuyo video ganó un millón de visitas en dos semanas) y “Raingurl”. Tanto así que Yaeji fue incluida en la lista de Sound of 2018 de la BBC y por si eso no fuera suficiente, también consiguió entrar al lineup de Coachella en aquel año.

Su colaboración con Charli XCX, el primer mixtape y un debut impresionante

A pesar de presentarse por gran parte de Estados Unidos, Canadá y Europa, Yaeji no paró de publicar rolas, entre ellas “One More”. Sin embargo, en 2019 llegó a escenarios aún más grandes, como Lollapalooza, Outside Land & Music Festival, Boston Calling, Primavera Sound, NOS Primavera Sound, Fuji Rock e incluso el Ceremonia, siendo su primer show en nuestro país (que nos dejó con un gran sabor de boca).

Por si esto no fuera suficiente, Yaeji cerró el 2019 colaborando con Charli XCX en la canción “February 2017”, donde también aparece Clairo. A partir de ahí, la carrera de esta DJ y productora comenzó a despegar, y a pesar de la inesperada llegada de la pandemia de COVID-19, eso no impidió que lanzara su pimer mixtape, What We Drew 우리가 그려왔던, el cual contó con la participación de artistas emergentes como los raperos Nappy Nina y Sweet Pea, la banda trenchcoat y la drag queen, Victoria Sin.

A pesar del encierro y todo lo que esto implicó, Yaeji no dejó de componer y hacer cosas rifadas. Eso nos quedó claro en 2021, pues después de un año de la pandemia y un año más tarde de What We Drew, nos sorprendió sacando el sencillo “Year to Year / 29”, donde colabora con Oh Hyuk, el líder de la banda independiente coreana, Hyuok. Y a pesar de ser artistas de diferentes géneros, lograron una combinación muy cool e interesante.

Luego de sacar la rola “PAC-TIVE”, para la cual trabajó con Namco (la compañía detrás del clásico Pac-Man y más videojuegos icónicos) y el colectivo DiAN, Yaeji ahora sí dio el paso que le faltaba: lanzar su álbum debut. El 7 de abril de 2023 vio la luz With A Hammer, su primer material discográfico donde a través de una mezcla de synth-pop, jazz, techno y ambient, explora la manera en que la rabia se puede convertir en una fuente de renovación creativa.

Además de sacar este álbum, a lo largo de 2023, Yaeji volvió a Coachella para aventarse un showsazo durante los dos fines de semana en Indio, California; pero también se presentó en nuevos espacios, como el Pitchfork Music Festival de Londres. Y sí, todo pinta que a partir de aquí, el nombre de esta DJ y productora seguirá creciendo y llegando a más público con su propuesta tan única.

¿Qué es lo que hace especial a Yaeji?

Definitivamente, como les comentábamos desde el principio, Yaeji es una de esas joyitas en bruto que irrumpieron y sacudieron macizo dentro de la escena electrónica. Principalmente porque su propuesta no se parece a nada que hayamos escuchado a la fecha, a pesar de tener como base algunos géneros conocidos, como el house y el hip-hop.

Sin embargo, es gracias a la multiculturalidad que abrazó desde niña, así como a la influencia tanto de Estados Unidos como de Corea del Sur lo que hacen del proyecto de Yaeji algo único, pues su visión peculiar de la música y todos estos elementos le permitieron combinar a su manera ritmos que dan com resultado melodías que nos llevan de la calma a la locura en cuestión de segundos, transportándonos por completo al imaginario de esta productora y DJ.

Así que si a ustedes les late la música electrónica que los hace sentir como si estuvieran en una montaña rusa de emociones y sonidos, Yaeji es la artista que tanto estuvieron esperando. Y si tienen la oportunidad de verla en vivo en Bahidorá 2024, de plano no la pueden dejar pasar, pues estamos seguros que después de checar su set, se les reiniciará por completo el casete, pues es una locura verla tocando sobre un escenario. Va calada y garantizada.

Este es un breve resumen para entrarle a la música de Yaeji/Imagen: Sopitas.com

Te puede interesar