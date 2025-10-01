Lo que necesitas saber: En conmemoración de la represión del 2 de octubre de 1968, se llevará a cabo una marcha de Tlatelolco rumbo al Zócalo de CDMX.

Se cumplen 57 años de la represión y matanza contra estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Para conmemorarlo y exigir justicia, el Comité 68 convocó a una marcha este 2 de octubre en CDMX y por acá les compartimos la ruta de la manifestación.

La marcha del 2 de octubre —que está programada a las 4 de la tarde— saldrá de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco rumbo al Zócalo de CDMX.

Foto: Graciela López-Cuartoscuro.

Ruta y calles cerradas por la marcha del 2 de octubre en CDMX

Aunque el Comité 68 Pro Libertades Democráticas convocó a la marcha este jueves 2 de octubres a las 16:00 horas, las actividades de la marcha para conmemorar esta fecha comenzarán a eso del mediodía, con la llegada de contingentes al punto de reunión.

Como en otras ocasiones, la idea es que una vez agrupados, en punto de las 4 de la tarde tomen avenida Flores Magón, Paseo de la Reforma, Eje Central y 5 de Mayo (esta última en el Centro Histórico) como ruta para llegar al Zócalo de CDMX.

Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro

¿Habrá cierre del transporte público?

Hasta el momento las autoridades chilangas no han anunciado ninguna suspensión en el servicio de transporte público como Metro o Metrobús.

Aunque eso sí, toma tus precauciones si te diriges al primer cuadro del Centro Histórico, porque como en otras marchas, se prevé el cierre de la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro.