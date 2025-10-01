Lo que necesitas saber:
En conmemoración de la represión del 2 de octubre de 1968, se llevará a cabo una marcha de Tlatelolco rumbo al Zócalo de CDMX.
Se cumplen 57 años de la represión y matanza contra estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Para conmemorarlo y exigir justicia, el Comité 68 convocó a una marcha este 2 de octubre en CDMX y por acá les compartimos la ruta de la manifestación.
La marcha del 2 de octubre —que está programada a las 4 de la tarde— saldrá de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco rumbo al Zócalo de CDMX.
Ruta y calles cerradas por la marcha del 2 de octubre en CDMX
Aunque el Comité 68 Pro Libertades Democráticas convocó a la marcha este jueves 2 de octubres a las 16:00 horas, las actividades de la marcha para conmemorar esta fecha comenzarán a eso del mediodía, con la llegada de contingentes al punto de reunión.
Como en otras ocasiones, la idea es que una vez agrupados, en punto de las 4 de la tarde tomen avenida Flores Magón, Paseo de la Reforma, Eje Central y 5 de Mayo (esta última en el Centro Histórico) como ruta para llegar al Zócalo de CDMX.
¿Habrá cierre del transporte público?
Hasta el momento las autoridades chilangas no han anunciado ninguna suspensión en el servicio de transporte público como Metro o Metrobús.
Aunque eso sí, toma tus precauciones si te diriges al primer cuadro del Centro Histórico, porque como en otras marchas, se prevé el cierre de la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro.