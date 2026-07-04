Lo que necesitas saber: Este año las celebraciones corresponden al 250 aniversario de Estados Unidos.

Tal parece que los eventos del 4 de julio no están saliendo como se tenían planeados y es que, lamentablemente para los estadounidenses, una intensa ola de calor ya comenzó a encender las alertas en varios estados del país.

Con temperaturas que superan los 40 grados y sensaciones térmicas de hasta 46, las autoridades emitieron alertas por calor extremo debido al riesgo de golpes de calor, deshidratación y otros problemas de salud, principalmente en adultos mayores, niñas y niños.

Esto provocó que uno de los eventos más emblemáticos de esta festividad fuera cancelado. Washington D. C. suspendió su tradicional desfile debido a las altas temperaturas.

La noticia cayó como balde de agua fría para muchos estadounidenses, pues este año las celebraciones corresponden al 250 aniversario de Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades señalaron que no era seguro mantener a miles de personas expuestas durante varias horas bajo los rayos del sol.

Pero Washington no ha sido la única ciudad afectada

En otras partes del país también se modificaron horarios, se acortaron recorridos y hasta se cancelaron algunas actividades al aire libre para evitar que las personas se expongan al calor extremo.

Además, se habilitaron centros de enfriamiento, zonas de hidratación y espacios con sombra para quienes decidieran salir a celebrar.

Lamentablemente, esta situación también ha puesto presión sobre los servicios médicos y el sistema eléctrico, que ha registrado una alta demanda debido al uso masivo de aire acondicionado.

Por ahora, las autoridades pidieron a la población extremar precauciones, mantenerse bien hidratada, evitar actividades físicas bajo el sol durante las horas de mayor calor y acudir a los servicios médicos si presentan síntomas como mareo, dolor de cabeza, cansancio extremo o signos de deshidratación.