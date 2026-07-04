Lo que necesitas saber: Fue encontrado sin vida el comunicador Alex Serna, a 12 días de su desaparición.

La muerte del activista ambiental y creador de contenido Alex Serna fue confirmada por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), luego de que permaneciera desaparecido desde el pasado 20 de junio en Zihuatanejo.

El caso ha causado indignación porque, meses antes de su desaparición, el activista había denunciado públicamente que recibió amenazas relacionadas con las denuncias ambientales que compartía en sus redes sociales.

Foto: Redes sociales

CDHEG confirma la muerte de Alex Serna

Alex Serna, cuyo nombre era Manuel Alejandro Mora Serna, tenía 39 años y era conocido por publicar investigaciones y denuncias sobre presuntos daños al medio ambiente en Zihuatanejo de Azueta.

Pues de acuerdo con la CDHEG, el activista desapareció el 20 de junio. A dos días de esto, fue encontrado el cuerpo de una persona en el municipio de Petatlán; tras las pruebas periciales y el reconocimiento de sus familiares, el 3 de julio se confirmó oficialmente que los restos correspondían al ambientalista.

Ante ello, la Comisión pidió a las autoridades realizar una investigación exhaustiva para esclarecer el crimen y garantizar justicia para la familia de Alex Serna.

Denunció amenazas antes de desaparecer

Algo que es importante mencionar es que el pasado 4 de marzo, Alex Serna publicó capturas de pantalla de mensajes intimidatorios que recibió desde un perfil de Facebook identificado como “Ánimo Ánimo”.

Entre los mensajes se leía: “Bájale de huevos” y posteriormente “Ya tenemos tu ubicación y todo”.

Según explicó entonces, las amenazas comenzaron después de denunciar presuntos daños ambientales atribuidos a una empresa constructora, a la que también acusó de realizar extracción de materiales sin los permisos correspondientes.

Al igual que otras denuncias difundidas por el activista, estas acusaciones no han sido acreditadas mediante una resolución oficial.

Mientras por un lado continúan las investigaciones, organizaciones defensoras de derechos humanos han pedido que el caso sea esclarecido y que se garantice la protección de personas defensoras del medio ambiente y de la libertad de expresión.