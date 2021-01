A correr: FGR advierte que comenzará judicialización de señalados por Lozoya

La Fiscalía General de la República (FGR) avisando que (ahora sí) va contra los embarrados en el caso Lozoya. ¿Qué puede salir mal? Ni modo que los que sientan pasos se den a la fuga.

Para los que, después de tantas semanas de nada de acción, creyeron que la FGR nomás estaba dejando empolvarse el caso Lozoya, ayer en la cuenta Twitter de la institución se anunció que será a partir del 11 de enero cuando iniciará la judicialización de todos los embarrados en la denuncia hecha por el exdirector de PEMEX.

Bueno, no todos. Nomás contra los que tenga elementos probatorios suficientes.

Aunque la Fiscalía omitió echar los nombres de los personajes que próximamente podrían ser investigados, detenidos y tehuacaneados, desde hace meses se sabe que Emilio Lozoya embarró a personajes como Luis Videgaray, Ricardo Anaya, José Antonio Meade… y hasta a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari.

De acuerdo con la FGR, sólo se comenzará con la judicialización de personas de las que ya tenga los pelos de la burra en la mano. Hay que recordar que los nombres arriba mencionados (y otros más) constan en la denuncia de Lozoya como implicados en diversos delitos… tales como fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, cohecho, etcétera.

Además de los anterior, la Fiscalía informó que la próxima audiencia intermedia de Emilio Lozoya todavía no tiene fecha. Ésta será establecida hasta que venza el plazo de la investigación complementaria.

Desde su llegada a México, tras ser extraditado desde España, Emilio Lozoya no ha pisado prisión. Estuvo un rato hospitalizado y, de ahí se decidió que podía seguir su proceso desde casita. No por riesgo a su salud, sino por ser testigo protegido… y porque un juez decidió que, pese a contar con los recursos, no hay riesgo de fuga.

Cada 15 días Emilio Lozoya se debería presentar en el juzgado a firmar una hoja de control, con lo cual se acredita que no se ha escapado. ¿Y se ha presentado? Puessss, al principio la firma se hacía de manera virtual (debido a la pandemia), pero –de acuerdo con Animal Político– ahora los procesados deben acudir al Museo de la Policía Federal. Hasta la fecha no se le ha visto presentarse en dicho lugar.