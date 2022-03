Abren nuevas fechas para rezagados de la vacuna COVID en CDMX

¿Ta falta la primera, segunda o tercera dosis? El gobierno de la CDMX anunció este viernes 25 de marzo nuevas fechas en las que aplicarán la vacuna contra el COVID-19 para rezagados. Sí, a partir de la siguiente semana, podrás ir a vacunarte si te falta alguna dosis.

Nuevas fechas para rezagados de la vacuna COVID en CDMX

Como les contábamos, la titular de la Secretaría de Salud de la CDMX, Oliva López Arellano, anunció nuevas fechas para aquellos rezagados que les falta alguna de las dosis de la vacuna contra el COVID-19, por lo que deberán poner atención a los horarios y sedes donde deberán asistir.

Sí, si no has podido por alguna razón ponerte la vacuna contra el COVID-19, si se te hizo tarde, si ese día no podías porque tenías clase o junta en el trabajo, podrás la siguiente semana ir a vacunarte en alguna de las sedes estos días: martes 29, miércoles 30 y jueves 31 de marzo.

¿Cuáles son las sedes de vacunación?

Como ha sido en las anteriores ocasiones, las sedes de vacunación en la Ciudad de México serán la Sala de Armas (en la alcaldía Iztacalco) y el CENSIS Marina (en la alcaldía Coyoacán).

Por ejemplo, en la primera sede, la Sala de Armas, se aplicará primera dosis a personas mayores de 18 años; segunda dosis de la vacuna Sputnik V a personas mayores de 18 años; y también dosis de refuerzo de Sputnik V para personas de 18 y más años.

Mientras que en el CENCIS Marina se pondrá primera y segunda dosis a jóvenes de 15 a 17 años; primera y segunda dosis a jóvenes de 12 y 13 años con comorbilidades; y segunda dosis de Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y Sputnik.

Por último, hay que destacar que la secretaria de Salud de la CDMX advirtió que estas serán parte de las últimas fechas de las sedes de vacunación para rezagados, por lo que pidió que aprovechen y vayan a ponerse alguna de las dosis que están ofreciendo.

“Sí estamos pensando que ya serían como los últimos momentos de tener sedes vacunadoras exclusivas para estar atendiendo a rezagados, así que aprovechen estos tres días para iniciar su vacunación o para completar esquemas, o colocarse su refuerzo”, dijo la funcionaria capitalina.

*A partir del minuto 02:31 se anuncian las nuevas fechas para rezagados