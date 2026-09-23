Lo que necesitas saber: México derrotó 3-2 a Costa Rica en su último partido disputado en Monterrey.

¡Preparen la carne asada y los sombreros! La Selección Mexicana jugará en el Estadio del Monterrey el próximo 17 de noviembre los cuartos de final de la Nations League de la Concacaf.

El último partido que jugó México en Monterrey fue un amistoso contra Costa Rica en octubre del 2018. El ‘tricolor’ no volvió a tierras regias ni durante el Mundial 2026.

Fotografía Christian Vázquez/Sopitas.com

México cierra la actividad en Monterrey

La Selección Mexicana no solo volverá al Estadio de Monterrey, también cerrará la actividad del 2026 en tierras norteñas. Eso sí, tendremos que esperar al final de la fecha FIFA para conocer a su próximo rival.

México vs rival por confirmar

Martes 17 de noviembre 2026

“La Selección Nacional de México disputará el próximo martes 17 de noviembre el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Nations League de Concacaf en el Estadio Monterrey, será la primera presentación de México en la Casa Rayada y el cierre de su actividad en el año 2026“. Se lee en el comunicado oficial.

Fotografía @miseleccionmx vía X

La Selección Mexicana no jugará en cualquier estadio, le tocará visitar uno que también fue mundialista y recibió una buena manita de gato.

Seguro recuerdan que durante el Mundial, México jugó en CDMX y en Guadalajara, pero nunca pasó por Monterrey, con todo y que también era una de las tres sedes. Esa decisión no le gustó mucho a los aficionados del norte, que aunque disfrutaron un partido de dieciseisavos de final, se quedaron con las ganas de ver al equipo de Javier Aguirre.

Y después de algunos meses de espera, ya llegó su recompensa. No verán un equipo mundialista, peeero sí disfrutarán el inició de un nuevo ciclo.