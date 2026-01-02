Lo que necesitas saber: El avión trasladaba a un niño de 2 años a un hospital especializado en quemaduras; estaba siendo atendido en Yucatán antes del vuelo

El 22 de diciembre del 2025, durante una misión de apoyo médico, una aeronave de la Secretaría de Marina de México (SEMAR) se vio involucrada en un accidente en Galveston, Texas. Seis personas murieron, incluido un niño de 2 años que era trasladado a un hospital en Estados Unidos.

Los cuerpos de los seis mexicanos que lamentablemente fallecieron en el accidente, fueron repatriados a México el vienes 2 de enero del 2026. Afortunadamente dos personas lograron sobrevivir.

Avión de la SEMAR // X:@SEMAR_mx

Aeronave de la SEMAR se accidenta en Texas; realizaba misión humanitaria

En un primer comunicado, la SEMAR informó que durante una misión de apoyo médico que realizaban junto con la Fundación Michou y Mau, su aeronave presentó un incidente durante su llegada a Galveston, Texas.

Minutos después la Secretaría de Mariana informó que se trataba de un avión King Air ANX 1209.

“La aeronave se encontraba cumpliendo una misión de carácter humanitario, orientada al traslado médico especializado, en la que viajaban ocho personas, cuatro de tripulación naval y cuatro civiles“, compartieron.

Avión de la SEMAR // Foto: Redes sociales.

Niño de 2 años y 5 personas más murieron

Luego de una tragedia como esta, es normal que la información salga de forma paulatina. Poco a poco se dio a conocer que dicha misión humanitaria era el traslado de un paciente pediátrico de 2 años, quien presentaba quemaduras y era llevado al Hospital Infantil Shriners, especializado en ello (ahí atendieron a Jazlyn Azuleth, sobreviviente de la explosión de una pipa en el puente de la Concordia).

La aeronave debía aterrizar en el Aeropuerto Internacional Scholes de Galveston para internar en dicho hospital a Federico Efraín Ramírez Cruz, el bebé de solo 2 años.

Él, Federico Efraín, era originario de Campeche y estaba siendo atendido en el Hospital General Dr. Agustín O’Horán, en Yucatán. Sufrió quemaduras al tener un accidente con agua hirviendo.

Otra de las víctimas fue Juan Alfonso Adame González, médico residente del mismo hospital donde era atendido el pequeño de 2 años. Los 4 restantes eran miembros de la Marina: Víctor Rafael Pérez Hernández, Juan Iván Zaragoza Flores, Guadalupe Flores Barranco y Luis Enrique Castillo Terrones, cuyo cuerpo fue encontrado hasta el día siguiente.

Comunicado de la Semar sobre las víctimas del accidente

Sobrevivieron dos personas y se encuentran estables

La SEMAR actualizó la información sobre las víctimas la tarde de este martes, 23 de diciembre, informando que las dos sobrevivientes se encuentran estables y están recibiendo la atención médica adecuada.

Se trata de la enfermera Miriam de Jesús Rosas Mancilla, así como de Julia Araceli Cruz Vera, acompañante del pequeño Federico.