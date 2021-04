Acepta AMLO que no hay baja en casos de feminicidios, homicidios y extorsión

Por fin, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aceptó que su nada criticable gobierno no es tan perfecto como muchos piensan. Aunque no lo crean (¿no?), la actual administración no ha logrado bajar la incidencia de tres delitos… ¿nomás tres?

Uno de esta triada de delitos es el feminicidio. Claro, para aceptar que su gobierno no ha logrado aplacar la comisión del delito que ha despertado las movilizaciones más intensas durante su sexenio, AMLO volvió a recurrir a la vieja confiable: responsabilizar del alza a los gobiernos anteriores…. ¿Cómo?

“Sostenemos, no es evadir nuestra responsabilidad, que antes no se clasificaba de esa manera: [antes, los feminicidios] se consideraban homicidios. Todas las muertes, fallecimientos de mujeres… ahora no. Por eso se registra un incremento”.

En la conferencia mañanera de hoy, 8 de abril, el buen AMLO aceptó que hay tres delitos con los que nomás no puede su gobierno (de manera tan efectiva, como quisieran). Además de feminicidios, los otros delitos que presentan un alza son extorsión y homicidios. “Todos los demás delitos van a la baja considerablemente”.

“Hay delitos donde apenas y se han contenido, es el caso del homicidio, claro sigue incrementando año con año, llegamos y se ha mantenido, se ha estabilizado, incluso hay una disminución mínima, aceptada y demostrada por el INEGI“.

Para echarle la mano a AMLO, en la conferencia el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que el número de fosas clandestinas localizadas va a la baja. También hizo acto de presencia la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, quien informó que, de febrero de 2019 a la fecha, se han realizado mil 413 jornadas de búsqueda de personas desaparecidas.

El pasado 30 de marzo, López Obrador aseguró que la clasificación de los feminicidios comenzó durante su administración. Así como hoy, acusó que en las administraciones anteriores los delitos en contra de las mujeres eran tipificados únicamente como homicidios.

“En el caso de los feminicidios, antes no se consideraban feminicidios, eran homicidios, esta clasificación comienza prácticamente con nosotros, por eso también el aumento de feminicidios entre otras cosas, porque antes asesinaban a las mujeres y no se consideraba feminicidio, eran homicidios.

Sin embargo, ¡sorpresa!, lo dicho por AMLO es más falso que el interés de Cracklitos Vela en ir a jugar con la Selección, ya que la clasificación del feminicidio como un delito tiene ya varios años… por ahí de 2012, para ser más precisos… y no gracias a la acción de López Obrador en sus épocas de oposición, sino gracias al trabajo de activistas, abogadas y defensoras de derechos humanos.