Lo que necesitas saber: Hace unos días, el propio senador dijo que de impuestos por sus dudosos ingresos había pagado una cifra que apenas si representaba el 2.4% del ISR... ahora dice que lo entendieron mal.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum lo pidiera, Adán Augusto López salió a aclarar cómo está eso de que no declaró más de 79 millones de pesos… bueno, tuvo que salir doble vez, ya que “el muy” aseguró que sólo había pagado lo equivalente a 2.4% de ISR… algo casi igual de chueco que el origen de esa lana no declarada.

Adán Augusto en el Senado // Captura de pantalla

Adán Augusto asegura que, en dos años, pagó más de 23 mdp… por ganancias de “servicios profesionales”

“Yo nunca dije que el pago total de mis impuestos había sido de un millón y cacho o de 170 y tantos mil pesos”, aclaró Adán Augusto… lo que él mismo dijo hace unos días. “Dije que eran los remanentes que este se pagaban cuando se presentaba la declaración anual”, explicó en conferencia de prensa.

Entonces, ¿cuánto pagó de impuestos por esos 79 millones de pesos? Bueno, según el senador, por esos melones no inscritos en su declaración patrimonial desembolsó impuestos que casi le pegan a los 23 millones… los cuales se pueden checar en su ejercicio fiscal del 2023 y 2024.

Foto: Andrea Murcia-Cuartoscuro.

De acuerdo con Adán Augusto, en 2023 pagó 9 millones 179 mil 446.16 pesos y, en 2024, 13 millones 667 463 pesos, nomás de puro Impuesto Sobre la Renta (ISR). Y si las sumas no salen todavía, es porque pagó un poquito más por el Impuesto al Valor Agregado.

En el ejercicio 2023, Hernández dijo que pagó un total de 7 millones 630 mil 921.16 pesos de Impuesto Sobre la Renta (ISR), más un millón 548 mil 525 pesos de Impuesto al Valor Agregado (IVA). El senador detalló que el remanente pagado al término fue de 158 mil 900 pesos.

Asegura que chambitas le salieron mientras no fue funcionario público… no ofreció pruebas

Bueeeeno, pero… ¿y de dónde tanta lana? Pues nomás, de pura actividad profesional. Sin mostrar pruebas y para la envidia de muchos profesionistas, el exgobernador de Tabasco aseguró que esos 79 milloncitos salieron de pura asesoría legal y ni siquiera de todo un año: nomás de chambitas que le salieron entre noviembre-diciembre de 2023 y junio-julio del 2024.

De acuerdo con Adán Augusto, esas asesorías legales las dio mientras no era funcionario público… por lo que no cayó en conflicto de intereses y menos porque los servicios profesionales los prestó a empresas que no fueron proveedoras de servicio al gobierno de Tabasco… al menos no cuando él fue mandatario.

Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

“No soy ingenuo”, dice Adán Augusto: sabe quién filtró la información

Y ya. Con esto supone Adán Augusto que queda aclarado el asunto de sus 79 millones no declarados… bueno, ahora sólo falta “la suya”: evidenciar a quien soltó toda la información que lo ha puesto como evasor fiscal y con ingresos de dudosa procedencia.

AMLO y Adán Augusto López, el gobernador de Tabasco

Aunque dijo que, por el momento, no revelará al responsable de soltar la sopa, Adán Augusto aseguró que ya lo tiene bien identificado… adelanto: no es “fuego amigo”, como muchos dicen… o sea, no es de Morena o miembros de la 4T.

“Yo soy vieja escuela y fui secretario de gobernación, se quien esta detrás de los ataques a mí, no soy ingenuo, y a cada santo le llega su capillita”, advirtió, dándoselas de muy “acá”… pero, ¿cuando Hernán Bermudez delinquía siendo su secretario de Seguridad, ahí sí fue ingenuo?, le preguntó un reportero. Mo-men-ta-zo.