7 datos para dimensionar la situación del agua en México

Este 25 de marzo es el día Mundial del Agua y este año la Organización de las Naciones Unidas dedicó la conmemoración a valorar la importancia del vital líquido que en algunos países ya se traduce en crisis sanitarias y económicas importantes. De acuerdo a la organización internacional, en todo el mundo 1 de cada 3 personas viven sin agua potable y en el contexto de la pandemia de COVID-19, solo 3 de cada 5 personas cuentan con instalaciones básicas para lavarse las manos en casa.

A finales del año pasado nos enteramos que el agua comenzaría a cotizar en Wall Street pero el valor de este líquido va más allá de su precio. El agua es vital para los hogares, la cultura, la salud, educación, economía y en general la integridad del entorno natural en el que vivimos.

Para que dimensionemos qué tan importante es el agua, acá te dejamos algunos datos que te muestran una radiografía de la situación en la que se encuentra nuestro país.

¿Cuál es la situación de México?

1. De acuerdo con el registro de la Organización de las Naciones Unidas, en México solo el 43% de la población utiliza un servicio de agua potable gestionado de forma segura ¿qué significa? Un servicio gestionado de forma segura es agua potable de una fuente de agua mejorada que se encuentra en las instalaciones de los hogares, disponible cuando sea necesario y libre de contaminación fecal y químicos.

2. La Comisión Nacional del Agua revela que hasta el 2015 la cobertura de agua potable a nivel nacional era del 94.4%, aunque es más en zonas urbanas (97.2%) y mucho menos en zonas rurales (85%). La cobertura de agua potable es el porcentaje de la población que tiene acceso a un servicio se calcula a partir de datos censales.

Hasta ese mismo año los rezagos se encontraban principalmente en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

3. La ONU revela que solo el 50% de la población en nuestro país utiliza un servicio de saneamiento gestionado de forma segura, es decir que tiene en casa instalaciones que no se comparten con otros hogares y que el excremento y residuos se eliminan de manera segura en el sitio o se transportan y se tratan fuera del sitio.

4. Ahora, con la pandemia de COVID-19, a nivel nacional el 3% de la población no cuenta con instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón en su casa. Pero en zonas rurales ese porcentaje aumenta.

En zonas no urbanas el porcentaje de personas que no cuenta con instalaciones para lavarse las manos pasa hasta el 5% mientras que el 15% cuenta con estos servicios pero de forma limitada, no disponible todo el tiempo.

5. En México el 55% de los cuerpos de agua están monitoreados con una buena calidad de agua, es decir a partir de un índice de calidad del agua para evaluar mediciones de pH, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, nitrógeno y fósforo para aguas superficiales (ríos y lagos), así como pH, conductividad/salinidad y nitrato para aguas subterráneas.

6. De acuerdo con el monitor de sequía de México de la Conagua, hasta el 15 de marzo de 2021 solo el 16.73% del territorio nacional no reportaba ninguna afectación por sequía.

El 0.45% presenta sequía excepcional pero el 83.27% se encuentra entre anormalmente seco y sequía moderada.

7. Según la doctora Judith Domínguez Serrano, coordinadora académica del doctorado en estudios urbanos y ambientales de El Colegio de México (Colmex), a pesar de la escasez de agua que se registra frecuentemente en algunas partes de la Ciudad de México, las personas gastan un promedio de 366 litros al día por persona.

El asunto es que en zonas de alta actividad económica como en Polanco, el gasto promedio asciende hasta los 500 litros mientras que en Iztapalapa, donde frecuentemente hay cortes de agua, el promedio baja hasta entre 50 y 100 litros por día.

Y pues sí, en México se trata muy poca del agua residual municipal con un porcentaje entre 30 y 40% a nivel nacional.