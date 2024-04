Lo que necesitas saber: Ahora aparece una nueva reforma que no necesita de mayoría absoluta en el Congreso... las benditas pensiones.

¿Confiscar? ¿expropiar? ¿quitar? ¿robar? Recientemente el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, subió una iniciativa para crear un Fondo de Pensiones para el Bienestar que, entre otras cosas, sea alimentado por las AFORES no reclamadas de los trabajadores.

Y claro que ya se armó un buen escándalo por los riesgos que implica, el hecho de pasar los dineros de los trabajadores de manera directa a este nuevo fondo y demás. Pero ¿de qué va?

El asunto no resuelto de las pensiones: una promesa de AMLO

Seguro se acordarán que el pasado 5 de febrero, con bombos y platillos, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete de 20 reformas, mero en la recta final de su administración.

Una de ellas está relacionada con las pensiones para los trabajadores. Afirmó que se tienen que revertir las reformas de pensiones de 1997 y de 2007, mismas que impiden que los trabajadores se jubilen con el 100% de su salario.

En ese momento habló de la creación de un Fondo de Pensiones del Bienestar con 64 mil 600 millones de pesos, que se iría incrementando poco a poco y que se use para “compensar” a los trabajadores afectados por “las reformas antilaborales”.

Y claro que ante esto aparecieron muchas preguntas… ¿de dónde saldría el dinero para financiar la reforma al sistema de pensiones actual?

Bueno pues la propuesta fue moverle a 2 artículos de la Constitución para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que estaría integrado por aportaciones del gobierno Federal, en pocas palabras, pellizquitos de aquí y de allá.

Dineros obtenidos por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, dinero de los 13 fideicomisos que desaparecieron del Poder Judicial, dinero de la eliminación de órganos autónomos, así como ahorros no reclamados de trabajadores del IMSS e INFONAVIT.

A grandes rasgos esta reforma constitucional, que requiere del voto de las dos terceras partes de los legisladores, propone aumentar el monto de las pensiones a poco más de 16 mil pesos y la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar con dinero de aquí y de allá.

Entonces, ahora apareció una nueva salida para esta idea: reformar leyes secundarias que no necesitan de las dos terceras partes de los votos para que pasen, solo mayoría simple.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar

El 4 de abril pasado los diputados de Morena Ignacio Mier e Ivonne Cisneros presentaron de manera oficial una iniciativa para reformar la Ley del Seguro Social, la del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores –agarra aire-, la ley del IMSS, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

¿El objetivo? Crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar del que ya hablaba anteriormente AMLO.

El texto argumenta que la idea es reducir la pobreza en la vejez, además de promover la igualdad entre los adultos mayores y fortalecer su economía generando un flujo de ingresos adicional.

Explica que este nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar será un fideicomiso público en el Banco de México que será constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

A ver. Hasta ahora en la ley se establece que se puede echar mano de los ahorros de un trabajador hasta después de 10 años de no ser reclamado.

La reforma de Morena plantea que en cuanto los trabajadores cumplan 70 años, los ahorros no reclamados pasarán de manera directa al Fondo de Pensiones para el Bienestar, esto en el caso del Infonavit, IMSS y Afore. En el caso del ISSSTE esto pasaría cuando el trabajador cumpla 75 años.

Claro, se menciona que tiene que existir un apartado para que los trabajadores que ya se les pasó la edad límite puedan ir a reclamar su dinero después y que le puedan devolver… pero ¿con qué mecanismo?

Y esta es una de las cosas que más preocupa porque aunque se hable de dinero no reclamado, se trata de ahorros del trabajador, dinero privado que será usado para alimentar el Fondo de Pensiones del Bienestar.

Es por eso que surgen palabras de la oposición y de los analistas que describen la situación como confiscar, quitar, expropiar y demás.

“A mí me parece que esto es tocar los recursos que no son del Estado, son de los trabajadores, porque ese es el principio de los sistemas de las afores, son recursos que cada uno contribuye y aquí si a los 70 años no los reclamaste pues lo que se está proponiendo es ‘vengase pa’cá’, los pasamos para el Fondo para el Bienestar y si se pueden reclamar, o sea sí podrías ir a los 72 a decir hey donde está mi lana pero eso no queda para nada claro, me parece que hay un tema bien delicado que ha pasado un poco sin discutirse porque esta es una regulación secundaria de lo que se presentó el 5 de febrero“, afirmó Valeria Moy directora general del IMCO en Así las Cosas.

En este mismo sentido, en analista parlamentario Juan Ortíz habla de que esta transferencia de dinero sin permiso del propietario sucede en un escenario de falta de opción, además de que el manejo de fondos de pensiones en una sola entidad aumenta el riesgo de una gestión ineficiente.

La cosa es que ya está avanzando. Como bebé, ayer 10 de abril esta iniciativa dio su primer pasito en el camino legislativo desde la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Se trata de una opinión en sentido positivo al proyecto, un primer visto bueno. Esta iniciativa fue enviada a la Comisión de Seguridad Social para dictamen y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, así como de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

Que las AFORES se van a proteger, responde el gobierno

En la conferencia de prensa de este 11 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los ahorros de las AFOREs no se verán afectados y que por el contrario se van a proteger, que no hay nada que temer.

Esto mismo afirmó Ignacio Mier, quien presentó la iniciativa. Dijo que los rumores y las mentiras salen del PAN, que no se van a modificar las AFOREs, que no se van a cambiar los contratos con las administradoras y que solo plantea un fondo para pensiones dignas para los trabajadores.

