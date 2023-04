En el AICM las cosas han estado bien movidas a tal grado que han cambiado un par de reglas para mejorar la operación de este aeropuerto, según dice su Dirección. Y es en este contexto que viene oooootro cambio, pues a partir de “ya”, los aviones que no cumplan con el horario de vuelo oficial, no despegarán.

El primer cambio en el AICM —seguro lo recuerdan— fue dejar de mostrar los horarios de vuelos comerciales en las pantallas del aeropuerto, para sólo dejar los horarios oficiales asignados a cada aerolínea.

Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

En aquel momento, el AICM explicó que este cambio era para ponerle un alto al despapaye de las salidas y operación de las aerolíneas. Y esto que les vamos a contar viene siendo la segunda fase de estas medidas para agilizar las operaciones.

Cambio en el AICM: Aviones que no cumplan con horario de vuelo, no despegarán

Va más a detalle la explicación del AICM para llevar a cabo estas fases o cambios: según su Dirección, han detectado que las aerolíneas insisten en vender vuelos en horarios no autorizados.

O… cambiar los asignados para su propio beneficio, asegura. Así que para evitar que eso suceda y meterle nitro a la operación, a partir de este 25 de abril de 2023 el AICM endureció las medidas de operación.

Foto: @AICM_mx

Es decir, avión que no cumpla con el horario de vuelo asignado o no cuente con un plan de vuelo, avión que no despega del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México.

Y, ¿qué hay de los pasajeros?

Sí, se impide el despegue de los vuelos… pero, ¿qué onda con la gente que compró su boleto y no tiene nada que ver con estos rollos?

El AICM explicó que la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) deberá intervenir en estos casos y dentro de sus competencias tendrá que velar por los viajeros, además de aplicar las sanciones que correspondan.

Foto: Victoria Valtierra-Cuartoscuro.

Todo esto, ojo, funcionará conforme al sistema OPSCENTER AFAC que contará con la participación del personal de la Agencia Federal de Aviación Civil, del Centro de Control Operativo y, como ya les contamos, de la Profeco.

Foto: gob.mx

Si quieren checar a detalle cómo quedó este otro cambio en el AICM y cómo están las reglas de operación, acá les dejamos el enlace.