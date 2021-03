“Abres las piernas o las cierras”: Alcaldesa de Hermosillo arremete contra el aborto legal

La movilización para que el aborto o la interrupción del embarazo sea legal en todo el país sigue su marcha, a pesar de las descalificaciones de sectores que suelen ignorar la necesidad de garantizar el derecho a la salud de las niñas, adolescentes y mujeres mexicanas. En este contexto, la alcaldesa de Hermosillo, Sonora, hizo un par de declaraciones polémicas, descalificando el trabajo de feministas y estigmatizando el aborto.

En redes sociales se difundió el video de la presidenta municipal de Hermosillo, Célida López, quien en un evento privado tachó a las mujeres que impulsan la legalización del aborto como “taradas” y repitió una de las frases más violentas que suelen escuchar las mujeres: “Abres las piernas o las cierras”.

“Claro, abres las piernas o las cierras. Estás tomando absoluto control de tu cuerpo, ¿no… Yo las escucho y digo, estas taradas… y luego quieren andar abortando, ¿no? Con el trapo verde”. Advertisement

Joyita que dijo @CelidaLopezc, alcaldesa de Hermosillo, Sonora, que busca reelección. pic.twitter.com/kSCb5s4G5y — Emeequis (@emeequis) March 30, 2021

Alcaldesa de Hermosillo se va contra el aborto legal y feministas

“Abres las piernas o las cierras. Estás tomando absoluto control de tu cuerpo, ¿no? Yo las escucho y digo: ‘y estas esas taradas’. No es posible que digan eso, pues si eres… tú tomas la decisión y luego quieren andar abortando, pues no… con el trapo verde. Muy mal. Es la parte de la crisis que estamos viviendo”.

Estas fueron las palabras de la alcaldesa de Hermosillo, Sonora, quien ante un grupo de personas, en un evento privado, intentaba explicar que ella era feminista, pero no apoyaba el aborto o la interrupción del embarazo.

Eso no fue todo. Célida López agregó que su lucha feminista no era en contra de los hombres —de hecho, el feminismo no es contra ningún ser humano, lo que busca es la igualdad entre hombres y mujeres, en la ruptura de los medios e instrumentos que perpetúan la subordinación de niñas, adolescentes y adultas—, si no en contra de sí misma, para vencer sus frustraciones.

Aquí más o menos sus palabras:

“Soy feminista, sí, pero soy una mujer que siempre ha trabajado, defendiendo a las mujeres pero de igual, mi lucha no es contra los hombres, mi lucha es contra mí, mí misma, tengo que vencer mis miedos, mis frustraciones, no es fácil, tengo cuatro hijo, yo por mí tuviera más”.

Este video ya fue retomado por medios locales y, como mencionamos, ha sido compartido en redes, generando cuestionamientos sobre la utilidad de sus declaraciones pero también por los juicios que hace al desestimar el derecho a la salud y los derechos reproductivos de las mujeres.

Aborto en México

Ya sólo como contexto, CDMX y Oaxaca son los únicos estados que por ley permiten el aborto o la interrupción del embarazo antes de la semana 12 de gestación.

De hecho, Ciudad de México fue la primera entidad en legalizar el aborto, en 2007. Después de este paso, colectivos de mujeres, legisladoras y ciudadanía han intentado que otras entidades tomen como referencia el caso de CDMX y Oaxaca.

¿Qué hay del resto de los estados? Se supone que en México la interrupción del embarazo es legal en casos de violación o cuando implica un riesgo para la vida de las mujeres.

Pero los códigos penales de Guanajuato y Querétaro no permiten esta segunda excepción. Y a pesar de que la interrupción del aborto está inscrita en este marco penal, la estigmatización es mucha, no hay garantías de que se aplique y —salvo en CDMX y Oaxaca— hay un gran obstáculo para que las mujeres decidan sobre su cuerpo.