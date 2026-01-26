Lo que necesitas saber: Se ha examinado a 180 personas y se han puesto a 20 en cuarentena para evitar los riesgos de una mayor propagación del virus.

Nuevamente las alertas sanitarias se encendieron… esta vez en la India. Resulta que las autoridades están en alerta para contener un nuevo brote Nipah, virus que tiene una tasa de mortalidad entre el 40 y 75% y no existe tratamiento ni vacuna.

Imagen ilustrativa sobre virus // Foto: Pexels

Brote del virus Nipah enciende las alarmas en la India

Las alarmas sanitarias se encendieron en la India debido a que en Bengala Occidental, una de las ciudades más grandes del país, se detectó un brote de Nipah, un virus sin cura y que tiene una mortalidad muy alta.

Estas alertas ocurren luego de que las autoridades confirmaran tres nuevas infecciones esta semana, lo que ha causado preocupación por encontrar a las personas contagiadas y ponerlas en cuarentena.

Según algunos reportes, se ha examinado a 180 personas y se han puesto a 20 en cuarentena para evitar los riesgos de una mayor propagación del virus, pues tiene una tasa de mortalidad entre el 40 y 75% y no existe tratamiento ni vacuna.

No es la primera vez que surge un brote del virus Nipah

Por muy loco que suene, esta no es la primera vez que las autoridades emiten una alerta sanitaria por un brote del virus Nipah, pues cada cierto tiempo detectan y controlan contagios.

Y esto no quiere decir que se le deba restar importancia al virus, pues el Nipah ha sido clasificado como patógeno prioritario por la Organización Mundial de la Salud, organización que busca crear una vacuna (aunque ahora la tiene más difícil por la salida de Estados Unidos).

Identificado por primera vez durante un brote a finales de los noventa en Malasia, este se contagia de animales a humanos y provoca desde el dolor de cabeza, mareo y fiebre hasta convulsiones, estado de coma y la muerte.