“Jamás he escondido mi patrimonio”: Durazo responde a Latinus sobre las 9 casas

Tras la publicación de una investigación —hecha por el periodista Mario Gutiérrez Vega— acerca de la compra de nueve casas vía una inmobiliaria, donde estuvo chambeando Alfonso Durazo y como accionistas aparecen su esposa y dos hijos; el candidato de Morena a la gubernatura de Sonora ya respondió a Latinus.

En un comunicado publicado en sus redes, Alfonso Durazo declaró que nunca ha escondido info relacionada con su patrimonio, además de asegurar que todo lo que tiene, lo ha ganado mediante un trabajo legítimo.

Jamás he escondido algo sobre mi patrimonio, porque me lo he ganado, legítimamente, con mi trabajo. Como funcionario público federal, he presentado puntualmente mis declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses. @Latinus_us pic.twitter.com/afV8KpZQhK

— Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) May 21, 2021

“Jamas he escondido algo sobre mi patrimonio”: Alfonso Durazo responde a Latinus

“Jamás he escondido algo sobre mi patrimonio, porque me lo he ganado con mi legítimo trabajo. Como funcionario público Federal he presentado puntualmente mis declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses.

Dicha información ha sido revisada —durante años— por la Secretaría de la Función Pública, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y adversarios”.

De esta manera, Durazo expuso que su declaración sí aparece la empresa Alta Sierra —la inmobilaria a través de la que se compraron las casas y locales en México y Arizona, Estados Unidos.

Y junto con los datos de Alta Sierra también están los de su familia —esposa e hijos— como accionistas.

“No se puede ocultar lo que es público y los registros de propiedad claramente indican que alguna vez participé en esa empresa —junto con otros muchos accionistas— y hoy ya no formo parte de ella, como muchos otros de los socios iniciales.

En dichos documentos públicos se establece claramente el valor de los inmuebles, mismos que están fuera de toda realidad con lo planteado con el reportaje”.

De acuerdo con Durazo, en sus declaraciones reportó las casas y locales expuestas en la investigación de Latinus y pues aquí el candidato de Morena alegó que todos los trámites han sido lícitos y públicos.

En el reportaje, Latinus enfatizó que, relacionado con el caso de las nueve casas compradas mediante la inmobiliaria, en 2018 Durazo sólo admitió ser propietario de dos cuentas bancarias que estaban a nombre Alta Sierra, pero nada de las casas.