Que la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es “ridícula”, dice Mario Delgado… aunque también es un poco ridículo hasta donde lo han llevado los de Morena: la orden sólo prohíbe el uso de “amlitos” en campañas políticas.

Entonces… aunque el Tribunal nunca ha dicho que ya no se pueden tener “amlitos”, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a los simpatizantes de su partido tomarse una foto con el coquetón muñequito creado a partir de la caricatura del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ /CUARTOSCURO.COM

“Quiero pedirles a todos los simpatizantes del movimiento que se fotografíen con su ‘AMLITO’ y lo suban a las redes y que digan ‘#YoConMiAMLITO’, vamos a hacer una campaña”, pidió Delgado, dando una probadita de lo jocosas que estarán las elecciones de este año (y seguramente las del 2024).

Esto es lo que prohibió el Tribunal Electoral con los “amlitos”

El pasado 11 de enero, la Sala Superior del TEPJF decidió, por unanimidad, darle mate al uso la caricatura del presidente… pero sólo a los partidos políticos y con fines de propaganda electoral.

“El uso de la imagen en caricatura de un servidor público de la más alta investidura que no contiende electoralmente, contraviene el principio constitucional de la equidad en la contienda, así como los principios de imparcialidad y neutralidad”, determinó el Tribunal Electoral… y ya. Pero de ahí se agarraron algunos para creer que las autoridades electorales van a organizar quema de los “amlitos”.

Pero no… ni los “amlitos” ni ninguna otra caricatura de político está prohibida. La única condición que pone el Tribunal Electoral es que el personaje en cuestión no sea un servidor público y, además, que éste sea candidato. De otra forma, ¿pues como para qué promocionarlo?

Usar la figura o caricatura de un funcionario público (como AMLO), lo único que hace es “capitalizar la imagen de un servidor público, a fin de obtener una ventaja indebida”, señaló el Tribunal Electoral.

Captura de pantalla

No importando lo anterior, Mario Delgado (así como otros fans de AMLO) han señalado lo “ridículo” de la decisión del TEPJF. “Ahora estos son objetos prohibidos en el sistema electoral mexicano, ya no podemos tener ‘AMLITOS’”, lamentó el líder de Morena… quizás nomás haciéndose güey, pa’ hacer bullicio y que la gente salga a defender sus muñequitos del presidente.

Pero no, no están prohibidos sus “amlitos”. Sólo ya no se permitirá su uso en campañas.