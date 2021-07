¿Qué hará AMLO en Aguililla? Retrasa su visita a Michoacán y pide diálogo

A principios de junio, AMLO anunció que visitaría Aguililla, Michoacán —una vez que pasaran las elecciones. Sin embargo, en contexto de los enfrentamientos constantes entre el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y cárteles Unidos, el presidente fue cuestionado sobre qué hará el gobierno Federal en esta zona de Tierra Caliente y para cuándo irá allá.

¿Qué dijo AMLO? En la mañanera de este 6 de julio, AMLO pidió a la población michoacana —y en especial a la comunidad de Aguililla— a no ceder ante el crimen organizado, decir no a la violencia, mientras que el gobierno trabaja en mesas de diálogo.

¿Y su visita a Aguililla? Para no “hacer el caldo gordo” a los medios, AMLO dijo que dejará para después este evento —un poco en el sentido de la declaración que hizo sobre visitar el tramo caído de la Línea 12 en Tláhuac.

“Yo no soy Peña, ni Felipe Calderón”: AMLO sobre la situación en Aguililla

“Hacer un llamado a la población de Aguililla y toda esa región de Michoacán, a la gente que ayude a conseguir la paz, que no se tome el camino de la violencia, de la confrontación, que hagamos a un lado el odio el rencor, que llevemos a la práctica el principio del amor al prójimo”.

Antes de responde qué hará su gobierno en Aguililla, AMLO pidió a toda la población que no recurra a la violencia y deje de apoyar al crimen organizado, porque para ayudarlos, está… precisamente el gobierno Federal.

“Nosotros estamos en la mejor disposición de ayudarlos, a toda la población pero que no opten, que no decidan por querer resolver las cosas con violencia, se los pide el presidente de México”.

De acuerdo con el presidente, el plan es seguir con el diálogo para la pacificación en Aguililla y otras zonas del país.

Sin embargo, en lo que esta mesa avanza, la presencia del Ejército y la Guardia Nacional continuará —según AMLO, también para no dejar que el crimen organizado gane terreno o que surjan grupos de autodefensa.

Y pues en este punto AMLO insistió en el discurso de “Abrazos, no balazos” para desmarcarse de los sexenios de Felipe Calderón y EPN, que le dieron una continuidad a la guerra contra el narco.

“Yo no soy Peña, ni Felipe Calderón, no soy un partidario del ‘Mátalos en caliente’, no soy partidario de masacres”.

Por aquí dejamos la declaración completa de Andrés Manuel López Obrador:

Sigue pendiente la visita en Aguililla

Por lo pronto, AMLO no visitará Aguililla aunque sí lo tiene contemplado.

Según la lógica del presidente, lanzarse a esta zona es “hacerle el caldo gordo a la prensa amarillista y sus adversarios”.

‘Abrazos, no balazos’, pero la violencia sigue sin ceder

El conflicto en Aguililla —tierra natal del Mencho, Nemesio Oseguera, líder del CJNG— y los enfrentamientos entre el cártel Jalisco Nueva Generación y cárteles Unidos es sólo un ejemplo de que la crisis de violencia persiste en nuestro país.

Y pese a que AMLO tiene sus apuestas en las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional —que se sumará a estas en algún momento de este sexenio—, hay otro frente que cuidar y es el de Sedena y Semar (Secretaría de Marina).

¿Por qué? La apuesta es disminuir la violencia, incluso entre los enfrentamientos armados y la participación de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, sigue siendo una labor difícil precisamente por la naturaleza de Sedena y Semar.

De acuerdo con el texto de Estefanía Vela ‘De Nuevo Laredo a Mazapa de Madero: el índice de la letalidad de la SEDENA crece’ —publicado en Animal Político—, lejos de ir para atrás, los fallecimientos de civiles ha incrementado.

Este análisis apuntó que en 2020 —durante operativos y enfrentamientos— murieron 237 civiles y otros 170 fueron detenidos.

Es decir, 1.4 civiles fueron asesinados por cada civil detenido.

Y aunque este índice se redujo con respecto a 2019, el indicador de letalidad es complicado, ya que al ser analizado por sexenio, en lo que va de este gobierno, AMLO tiene una cifra más alta que la registrada con Calderón: 1.4 civiles fallecidos por cada detenido contra 1.2 civiles fallecidos por cada civil detenido.