Lo hizo: AMLO anula voto y escribe “Viva Zapata” en su boleta de la Revocación de Mandato

No se quedó con las ganas… Andrés Manuel López Obrador nunca ha ocultado su admiración por los grandes héroes de nuestra historia. Esta misma mañana homenajeó a Emiliano Zapata en un discurso previo al inicio de la consulta de Revocación de Mandato, y luego hizo lo mismo en su boleta.

López Obrador fue de los primeros en participar en la consulta popular de Revocación de Mandato

Y es que claro, tratándose de un ejercicio democrático en el que insistió hasta el cansancio (hasta el cansancio de todos nosotros, no de él), pues era obvio que sería uno de los primeros en asistir a una casilla a emitir su voto.

Y aunque cualquiera pensaría que el Presidente votó a favor de seguir en el poder y no de que se lo revoquen, no fue así. Él mismo había adelantado en su confererncia matutitna del pasado martes que no votaría ni por una ni por otra porque “el pueblo es el que decide”.

Pero AMLO no dejó su boleta en blanco, así que lo que escribió en ésta fue lo que llamó la atención de propios y extraños. Oh sí, tal como prometió también, Obrador dejó un mensajito en su papeleta de la consulta de Revocación de Mandato que se celebra este domingo 10 de abril.

AMLO acudió a votar en la casilla instalada en el Antiguo Palacio del Arzobispado —el cual se encuentra muy cerca de Palacio Nacional acá en la CDMX—, poquito después de las 9 de la mañana. Y tras echarse todo el protocolo típico de un proceso electoral, mostró con orgullo su boleta a las cámaras.

El homenaje del Presidente a Zapata en su boleta de la consulta

Así pudimos notar que el mandatario no votó ni por seguir como Presidente ni porque se le revoque el poder, únicamente escribió en la parte superior de su boleta la frase “Viva Zapata”. Además, señaló a su salida de la casilla que el pueblo pone y el pueblo quita, pues remarcó que la democracia es el mejor sistema político para un país.

“Participamos en el histórico ejercicio democrático que hoy se lleva a cabo en todo el país. La democracia debe ser una forma de vida, un hábito de las y los mexicanos para que nadie se sienta absoluto. El pueblo es el que manda”, fue el mensaje textual de AMLO tras participar en la consulta de Revocación de Mandato.

Ahora bien, tanto el homenaje como la frase escrita en la boleta donde se enaltece a Zapata no fueron de a gratis. Además de la ya mencionada admiración, AMLO hizo todo esto porque este 10 de abril se conmemora un aniversario luctuoso más tan importante personaje de nuestra historia.