Lo que tienes que saber de la controversia (y lo que podría pasar) entre AMLO, Loret y el INAI

Pues la controversia de AMLO con Carlos Loret de Mola sigue y esta vez el presidente dio un paso para pedir, de manera formal, al INAI que investigue el patrimonio del periodista, después de que el mismo Peje mostrara una supuesta relación del dinero que el conductor percibe al año.

AMLO sustentó esta petición como una manera de “purificar la vida pública en México” contra lo que llamó una “campaña o guerra sucia” contra la 4T —luego de la publicación de una investigación de MCCI y Latinus sobre las casas de José Ramón López en Estados Unidos.

Sin embargo, más allá de estos argumentos, ¿el INAI puede investigar a una persona que no recibe dinero público? Por acá les contamos de volada los detalles.

El INAI

Para el periodismo en México el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos) ha sido bien importante porque a través de esta institución se han podido armar reportajes como la casa blanca de EPN o la Estafa Maestra.

Porque pues, el INAI tiene estas tareas:

Garantizar el derecho a la información pública y protección de datos personales y promover la transparencia de las instituciones —gobiernos, municipios, dependencias o funcionarios públicos que reciben dinero… público.

De estas tareas, pongamos atención a la transparencia en las instituciones: el INAI es el medio por el que una persona común y corriente puede llegar y pedir cuentas de qué está haciendo tal dependencia, secretaría o funcionario, cuánto dinero perciben y a dónde se destinan los recursos.

Pero ojo: el mecanismo aplica para las instituciones públicas y el personal que recibe dinero público, no un civil que no percibe dinero del erario —otro gallo cantaría si la persona en cuestión tiene contratos con los gobiernos.

AMLO

El presidente medio parece entender este punto, ya que en una carta que envió al INAI para que suelte los datos de Carlos Loret de Mola admitió que el instituto no es la competencia indicada para este rollo.

“También les solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto, me informen si puedo, como ciudadano, ejerciendo mi derecho de libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola”.

Acá Andrés Manuel López Obrador va a topar, de nueva cuenta, con el origen de la controversia: ¿En qué elementos legales se basa para dar a conocer información privada de una persona que no tiene ni un cargo público ni percibe del erario?

Y la otra es: ¿AMLO se puede separar de sus obligaciones como presidente, del Estado y poder, para denunciar a un civil?

Carlos Loret de Mola

Por lo pronto, el INAI está a la espera de la denuncia que pueda presentar Carlos Loret de Mola por la vulneración de sus datos personales —porque esa es otra de sus funciones, si una institución o figura de la función pública vulnera tu derecho a la información o tus datos, puedes recurrir a este instituto.

Entonces, ¿qué pasará?

Las cosas para el INAI están claras.

En entrevista con El Universal, Nuhad Ponce, presidenta del Consejo Consultivo del INAI, explicó que el instituto no puede hacer gran cosa con la petición de AMLO… porque va contra sus principios legales.

“Hablando de un privado no es el INAI la autoridad para obtener esta información o para solicitar, el INAI no es la institución a la que haya que requerirle la información sobre un particular, no importa quien la solicite porque no está dentro del marco regulatorio”.