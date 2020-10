Sobre la demanda de Pío: AMLO promete no tocar a Loret “ni con el pétalo de una rosa”

Los videos de Pío López Obrador llegaron hasta la FGR (Fiscalía General de la República) y de paso, el hermano del presidente reviró presentando una denuncia contra quienes difundieron las imágenes —entre ellos, el periodista Carlos Loret de Mola. Sin embargo, para AMLO la jugada de Pío sólo afecta a su gobierno. ¿Y eso?

Cuestionado en la confe mañanera de este 19 de octubre sobre la denuncia que Pío López Obrador interpuso contra Carlos Loret de Mola —y que busca hasta 12 años de prisión contra quienes difundieron los videos de la vaquita que se armó entre el hermano del presidente y David León Romero, extitular de Protección Civil—; AMLO dijo que no estaba de acuerdo con su carnal y se desmarcó de esta historia.

Después de que Pío López Obrador pidió castigo para quien difundió unos videos en los que recibe recursos, @lopezobrador_ está en desacuerdo: no debe pedirse un castigo así para nadie, y más si es mi hermano, porque eso lo utilizan mis adversarios en contra de mí y del Gobierno. pic.twitter.com/Hq1dP8eVLM — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) October 19, 2020

“Yo no estoy de acuerdo con él, yo creo que no debe de pedirse un castigo así para nadie. Y más si es mi hermano, porque eso lo utilizan en contra de mi persona y del gobierno que represento. Nada más decirles que yo deslindo lo público de lo familiar. En lo que tiene que ver con las funciones públicas no tengo hermanos“, insistió.

“Ni con el pétalo de una rosa”: AMLO

¿Y qué hay de Carlos Loret de Mola? Para no hacer el cuento largo, el presidente aseguró que no habrá ninguna represalia contra el periodista.

“Que no se preocupe Loret de Mola, si no le hicieron nada cuando llevó a cabo el montaje que le ordenó García Luna, pues ni modo que nosotros actuemos como García Luna” e insistió en que su gobierno no es como el de Felipe Calderón.

Ya de plano, AMLO aseguró que las autoridades no tocarán al periodista “ni con el pétalo de una rosa” —en respeto a la libre expresión y libertad de prensa. Pero la denuncia y presión del hermano del presidente ya están ahí.

De acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a las “desacreditaciones” de las que ha sido objeto su gobierno, él prefiere utilizar el derecho de réplica:

“Entonces, ahora despacito porque yo no hablo de corrido, pues les contesto, ejerzo mi derecho de réplica, nada más, eso es todo; pero de ahí a que al Ministerio Público y censura y persecución, no, no, no”.

Los videos de Pío López Obrador

Sólo como contexto y para no olvidar la importancia de este caso, en agosto pasado, Carlos Loret de Mola —mediante Latinus— dio a conocer un par de videos protagonizados por Pío López Obrador y David León.

En las imágenes, el exfuncionario —cercano al PVEM (Partido Verde Ecologista de México) de Manuel Velasco— aparecía con unos paquetes de dinero para Pío.

Tras la difusión de los videos, David León salió a “aclarar” que se trataba de “aportaciones” de la banda para la causa partidista. Luego AMLO completó la historia explicando que esos apoyos eran para las elecciones estatales de 2015.

Total que el PAN y PRD presentaron una denuncia por uso indebido de recursos públicos para campañas electorales, por violación a la norma del financiamiento de los partidos políticos entre otros rollos.

Y el resultado es que Pío y David León ya declararon ante la FGR, pero de pasó el hermano del presidente reviró con otra denuncia.