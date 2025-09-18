5 puntos sobre los amparos de los hijos de AMLO

Lo que necesitas saber: Andrés Manuel López Beltrán rechazó esta información, acusando un "montaje". Los trámites están en al menos CDMX, Zacatecas y Tabasco.

De Tabasco a CDMX y Zacatecas, se han presentado al menos 3 solicitudes para tramitar un amparo para los hijos de AMLO —Andrés Manuel, secretario de Organización de Morena, Gonzalo Alfonso y José Ramón López Beltrán— contra cualquier posible detención.

Una de las cosas que ha causado ruido y muuuuuuchas preguntas sobre estos trámites de amparo para los hijos de AMLO es que fueron gestionados por distintos ciudadanos en las 3 entidades ya mencionadas —y que buscan blindarlos junto con otros personajes relacionados con el caso de huachicol fiscal.

Foto: Presidencia.

Por lo pronto, luego de que se revelara esta información, Andrés López Beltrán publicó su versión, acusando que esto de los amparos es una campaña de desprestigio contra él y su familia.

3 trámites de amparo para los hijos de AMLO

La mañana del 17 de septiembre, el periodista de Latinus Claudio Ochoa Huerta publicó una demanda de amparo —que, ojo, no fue firmada ni tampoco ha sido ratificada por los hijos de AMLO— para Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán.

¿Por? El amparo va contra una posible orden de detención, incomunicación y hasta privación de la vida o desaparición forzada en su contra.

Foto: Presidencia.

Esta demanda o solicitud —presentada en Zacatecas— está a nombre de Francisco Javier Rodríguez Smith MacDonald, quien presentó una demanda de amparo para impedir la extradición de Rafael Caro Quintero a Estados Unidos.

Por otra parte, el abogado Miguel Alfonso Meza, presidente dce Defensorxs, una organización civil especializada en el litigio estratégico, defensa de los derechos humanos y que se encargó de investigar los perfiles de los candidatos —con historial de corrupción y más— en las elecciones del Poder Judicial, dio a conocer la existencia de otros dos trámites de amparo.

Foto: @ClaudioOchoaH

Sí, presentados en Tabasco y CDMX para proteger a los hijos de AMLO. En el trámite de Tabasco, de hecho, se suma el nombre de José Ramón López Beltrán.

Huachicol fiscal

Estos tres amparos no sólo buscan blindar a los hijos de AMLO contra una eventual detención. En los documentos también figuran nombres relacionados con el caso del huachicol fiscal —el escándalo que cimbró a la Secretaría de Marina.

Por ejemplo, en el trámite de amparo en Zacatecas, esta demanda o solicitud presentada apenas el 16 de septiembre busca la protección del contraalmirante Fernando Farías Laguna o el llamado Señor de los Buques, Roberto Blanco Cantú, supuesto empresario, ambos relacionados con el caso de huachicol fiscal en la Semar (Secretaría de Marina).

En el caso del amparo en CDMX, este también fue presentado por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald bajo el mismo argumento, relacionado con el mismo caso: el huachicol fiscal.

¿Y en Tabasco? Erible Mejía Barrios, señalado por Defensorxs por presentar un amparo para Tania Contreras, actual presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, la misma del caso de censura contra el periodista Héctor de Mauleón por exponer el caso de las presuntas relaciones entre el huachicol y el Poder Judicial tamaulipeco, fue quien presentó este amparo que suma a José Ramón López Beltrán.

En esa lista o demanda de amparo presentada en Tabasco también se encuentra el nombre de Miguel Ángel Solano Ruiz, alias el Capitán Sol, ya en retiro y acusado de gestionar los sobornos del crimen organizado a la Marina.

La información de los trámites de tres amparos surgió días después de la publicación de la columna del periodista Claudio Ochoa en El Universal.

Ahí, Ochoa reportó una presunta reunión entre Amílcar Olán, señalado como presunto prestanombres de una red de tráfico de influencias, el vicealmirante de Marina Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente detenido, un empresario señalado de controlar el contrabando de combustibles de Estados Unidos a México y Gonzalo López Beltrán, quien en el sexenio de AMLO recibió el cargo de supervisor honorario de las obras del Corredor Interoceánico, en Polanco en 2021.

Supuestamente, de acuerdo con la información de Ochoa, esta reunión marcaría el inicio de los nexos para fortalecer el huachicol.

El trámite en Zacatecas

Por lo pronto, la jueza titular del Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas dio un plazo de 3 días para que Gonzalo Alfonso y Andrés López Beltrán firmen o ratifiquen la demanda de amparo presentada a su favor —ya ven que les contamos que esta solicitud se presentó sin sus firmas.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

Además, la juez convocó para el miércoles 24 de septiembre una primera audiencia y el 28 de octubre para decidir si el amparo va o no va.

Una denuncia contra usurpación de identidad

El ruido en los amparos presentados sigue con la declaración de Francisco Rodríguez Smith Macdonald, quien supuestamente hizo los trámites en Zacatecas y CDMX.

Decimos “supuestamente” porque el abogado Rodríguez Smith Macdonald denunció la usurpación de su identidad, pues aseguró a El Universal que él no presentó ninguna demanda de amparo para los hijos de AMLO.

Ni tampoco para el resto de los personajes ligados al caso de huachicol fiscal y, por lo tanto, presentará una denuncia por usurpación.

Foto: Juan Pablo Zamora-Cuartoscuro.

“Me usaron como conejillo de indias”, declaró Rodríguez Smith Macdonald para después asegurar que no sabe cuál fue el objetivo de todo esto.

“Es un montaje”: Andrés Manuel López Beltrán

Ese mismo 17 de septiembre, el secretario de Organización de Morena —ventilado por lanzarse a unas vacaciones en Japón mientras el partido pasaba por una crisis a causa del caso de Adán Augusto y su exsecretario de Seguridad en Tabasco, líder de la organización criminal La Barredora—publicó un comunicado rechazando toda la información de los amparos.

“Renunciamos tajantemente a dicho trámite y solicitamos al área correspondiente del Poder Judicial que investigue sobre el caso, ya que sabemos que no se trata de un sólo trámite, sino de muchos realizados en varios juzgados”, explicó Andrés López Beltrán.

Foto: @andresmanuellopezbeltran_

Por lo pronto, así se desarrolla el caso de las demandas de amparo presentadas en al menos tres estados distintos para los hijos de AMLO. ¿Ustedes qué opinan?