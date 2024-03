Lo que necesitas saber: En medio del pleito que trae con AMLO por aquello de sus deudas con el SAT, Salinas Pliego trajo a la diputada española, Cayetana Álvarez.

Entre tanto choro que AMLO se aventó en su extensa entrevista con la periodista Inna Afinogenova, el INE encontró elementos que, según, atentan contra la neutralidad del proceso electoral. Por esto y otros motivos, le pidió al Ejecutivo bajarla… o cortarle algunos cachitos.

Lo anterior, ya ni sorprende, debido a las varias veces se le ha pedido a AMLO bajar mañaneras y demás contenidos. Lo que si sorprendió a algunos (empezando al propio presidente) fue que el órgano electoral no dijo ni “pío” por la visita de Cayetana Álvarez, diputada española que llegó a evento de Ricardo Salinas Pliego… y no precisamente a echarle flores a la 4T.

INE baja entrevista de AMLO porque se pronunció a favor de Sheinbaum

Pero bueno, lo primero: La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), le ordenó a AMLO bajar el video de la entrevista que le concedió a Inna Afinogenova. Esto, en respuesta a una queja que metió el PAN y el PRD, quienes acusaron que en dicha entrevista el presidente “enfatizó supuestos atributos y cualidades de la candidata a la Presidencia de la República por MORENA y emitió un mensaje de continuidad de la “Cuarta Transformación”.

Y, aunque la Comisión del INE no puede hacer que el medio para que el colabora Afinogenova (Canal Red de España) baje el material por aquello de la libertad de expresión, si puede darle la orden a Presidencia. Cosa que hizo. “Porque, bajo la apariencia del buen derecho, son expresiones de índole electoral que podrían vulnerar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad al referirse al Proceso Electoral Federal 2023-2024”, explicó la autoridad.

Cuestionado sobre la decisión del INE, AMLO en su mañanera de ayer, 14 de marzo, acusó censura de parte del órgano electoral… ya que son varias que le aplican en las últimas semanas (y las que vienen: al parecer le bajarán próximamente otras dos mañaneras)

“Acaba de venir una marquesa, duquesa, condesa, española a hablar mal de mí y a ella no la censuran”, reprochó AMLO en referencia a Cayetana Álvarez, diputada española que vino a México para participar en “El Festival de las Ideas”… y se aventó con varios elementos en contra de la 4T y hartas porras para la candidata de Va por México, Xóchitl Gálvez.

— Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) March 11, 2024

Cayetana Álvarez dice que Salinas Pliego es ejemplo de un empresario “valiente”

México “está siendo tomado con la complacencia de quienes deberían defenderlo. ‘Abrazos no balazos’… o más bien, abrazos a los que dan balazos (…) el resultado es catastrófico para la democracia y los jóvenes”, señaló Cayetana Álvarez durante su participación en el evento organizado por Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego, a quien también llenó de elogios y colocó como ejemplo para los empresarios de México… que por su “valentía”.

¿Quién es la diputada española que asombró a varios políticos de México?

Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos es diputada militante del Partido Popular de España… aristócrata, periodista, historiadora, con estudios en la Universidad de Oxford. En pocas palabras, con un CV que dejó impresionado a más de uno en México.

Lo que quizás no impresiona (y no se mencionó tanto durante su visita) son las acusaciones que se han hecho en su contra por realizar saludos fascistas… y, quizás más cuestionable, los señalamientos que hizo sobre las propuestas hechas para evitar las agresiones sexuales, donde todo lo que no sea un “sí” es un “no”.

Cayetana Álvarez en el Festival de las Ideas / FOTO: MIREYA NOVO/CUARTOSCURO.COM

“De verdad van a garantizar eso? ¿Penalmente? ¿Un silencio es un no? Ustedes dicen que un silencio es un no, y una duda, ¿de verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final?”, cuestionó Cayetana ante la iniciativa hecha a partir del conocido caso de “La Manada”, donde cinco hombre abusaron de una joven de 18 años en Pamplona.

Lo que vino a decir Cayetana Álvarez fue criticado en el Congreso español por el legislador Gerardo Pisarello. El diputado de Sumar se limitó a señalar que “México no permitirá que nadie los trate como súbditos”, que es como considera que la “duquesa” se comportó en nuestro país.

“En realidad a nadie le extraña que se comporten como si estuviéramos en tiempos de la Conquista y fueran los nuevos encomenderos en América Latina”, agregó Pisarello, quien recordó que Cayetana no sólo se ha lanzado contra AMLO, también lo ha hecho contra Lula en Brasil, y Gustavo Petro, en Colombia.

“Ya enviaron una vez a Aznar y a los que defendían los intereses de Iberdrola a atacar al presidente de México y sacaron trasquilados”, señaló el legislador, en referencia a aquella vez que el expresidente de España vino a levantar la candidatura de Felipe Calderón.

