Aprovechando que la mañanera de este viernes 13 de agosto estaba por terminar, AMLO resumió un par de temas en una canción: ‘Los caminos de la vida’ para decir que pese a la pandemia es necesario retomar algunas actividades, como las clases presenciales, y por otra parte… para que la conferencia no fuera aburrida.

“¿Por qué no pones esa?”. Este viernes el gobierno de AMLO presentó el proyecto del Tianguis del Bienestar —que entregará bienes e insumos confiscados a poblaciones vulnerables— y habló del regreso a clases presenciales programado para el 30 de agosto.

Sobre este segundo tema importantísimo para cientos de familias, AMLO y la secretaria de Educación Pública Delfina Gómez insistieron en que este regreso será voluntario y prometieron presentar información complementaria sobre cómo se llevará a cabo.

Pero igual en un intento para convencer a las familias, esto fue lo que dijo AMLO.

“Tenemos que correr ciertos riesgos”, reaparece DJ AMLO y pone ‘Los Caminos de la Vida’

“Yo estoy optimista y vamos a estar pendientes de que no se contagien los niños, de que si hay un contagio, se le atienda rápido, que se proteja a los demás, que se les haga pruebas, cuidarlos y tenemos pues que correr ciertos riesgos como todo en la vida.

Imagínense si no salimos porque nos puede pasar algo, pues nos vamos a quedar todo el tiempo ahí encerrados, no. Tenemos que enfrentar las adversidades, los caminos de la vida no son como imaginábamos, ¿por qué no pones esa?

Vamos a escucharla, después me dicen: ‘Oiga, estuvo muy aburrida la mañanera”.

Antes de que el DJ de la mañanera pusiera ‘Los caminos de la vida’, AMLO se echó una anécdota sobre ‘Los caminos de la vida’, el escritor colombiano Gabriel García Márquez y Carlos Monsiváis.

Y bueno, así cerró la mañanera, entre un llamado a las familias para que se animen a que sus hijos e hijas regresen a clases presenciales, el contenido de la conferencia y una anécdota.

Clases presenciales y, ¿qué pasará con quienes decidan no regresar a los salones y quedarse en casa?

Cuestionado sobre si seguirá la modalidad de clases a distancia, el presidente aseguró que continuará, que sólo es necesario ajustar algunos detalles para dar a conocer qué sucederá con esta opción.

“Vamos a dar a conocer el plan para que haya seguridad”. E incluso AMLO explicó que los gobiernos estatales tendrán que coordinarse con la SEP para asegurar el regreso a clases presenciales.

Por aquí les dejamos la declaración completa del presidente y ‘Los caminos de la vida’: