“Se quedaron con las ganas”: AMLO sobre investigación de la L12 que no tocó a Ebrard

Los resultados de las investigaciones sobre el colapso de la Línea 12 llegaron hasta la mañanera de este 19 de octubre, donde AMLO y Marcelo Ebrard fueron cuestionados por la responsabilidad del segundo en un caso que implicó la muerte de 26 personas.

¿Qué dijeron? Marcelo Ebrard insistió en que “hizo lo que tenía que hacer” y por eso daba la cara, mientras que AMLO fue un poco más lejos y aseguró que la oposición se quedó con las ganas de una confrontación entre el secretario de Relaciones Exteriores y Claudia Sheinbaum —declaración que mezcló un asunto político con una tragedia que tocó las vidas de decenas de personas.

AMLO y la Línea 12

“Es una investigación que está haciendo la Fiscalía de la Ciudad de México, a esta institución le corresponde la investigación y depende esta fiscalía de Claudia Sheinbaum y ellos son los que están sacando estos resultados y no hay, en ningún caso, el propósito de proteger a nadie”.

De paso, AMLO le echó la responsabilidad de estas investigaciones a Claudia Sheinbaum, aunque la Fiscalía CDMX es independiente y también el gobierno capitalino consultó con una empresa extranjera —la noruega DNV— para no interferir en los resultados y dar confianza de que no estaba metiendo sus narices.

El presidente aseguró también que por la tragedia en la Línea 12 la oposición estaba esperando una confrontación política, pero “se quedó con las ganas”.

“A lo mejor estaban esperando que la Fiscalía de Ciudad de México, como es Claudia o depende de la jefa de gobierno le iban a hacer juicios a Marcelo, a lo mejor estaban esperando eso (una confrontación política) y se quedaron con las ganas”.

Ebrard

Por su parte, Ebrard declaró que no le gustaba opinar sin fundamento, así que no dijo mucho. Sin embargo, una reportera insistió y preguntó si no se sentía responsable por la mala construcción de la Línea 12 del Metro CDMX.

Y… aquí la respuesta del presidenciable:

“Yo creo que es difícil que el jefe de Gobierno pueda supervisarlo personalmente, para eso fue creado un organismo muy grande, que se llama proyecto Metro con independencia (…)

Yo hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí, no podría dar la cara”.

La Fiscalía de CDMX denunció a 10 exfuncionarios —entre ellos Enrique Horcasitas, encargado del proyecto del Proyecto Metro Distrito Federal y la construcción de la Línea 12— por homicidio, lesiones y daño a la propiedad.

Por acá dejamos la declaración completa: