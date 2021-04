La respuesta de AMLO ante la protesta del personal médico privado en Palacio Nacional

Muy temprano, este viernes 9 de abril, personal médico privado se lanzó a Palacio Nacional para protestar porque el gobierno de AMLO aún no lo toma en cuenta para ser vacunado contra COVID-19. Cuestionado sobre esta manifestación, el presidente respondió que la vacuna es universal y está garantizada para toda la ciudadanía, pero la campaña de vacunación se mantiene conforme a la estrategia.

En resumen, AMLO pidió al personal médico privado que espere su turno conforme a este plan —y antes de llegar a este punto, Andrés Manuel López Obrador le dio un repaso a la Estrategia Nacional de Vacunación.

Integrantes del Movimiento Nacional “Sector Salud No vacunado” denuncian que siguen sin ser vacunados contra la #Covid-19 Hoy acudieron a Palacio Nacional a exigir la intervención del presidente @lopezobrador_ ante desatención de @SSalud_mx y @claudiasheimbaum y @SSaludCdMx pic.twitter.com/lad1yjXAd7 — Francisca Martinez (@Francis1530M) April 9, 2021

La respuesta de AMLO ante la manifestación del personal médico privado en Palacio Nacional

“Yo entiendo la demanda de los médicos, no la tiramos al cesto de la basura, pero tenemos ya una estrategia que consideramos nos va a ayudar a todos, también que quede muy claro para que no haya manipulación: la vacuna se aplica de manera universal, no interesa que los médicos estén en hospitales privados o que los maestros den clases en escuelas particulares, no, es para todos”.

Así las palabras de AMLO, quien aseguró que la vacunación no tiene que ver por sectores —si son privados o públicos— y lo que busca su gobierno es salvar vidas.

Justo por esta razón, AMLO recordó la estrategia de vacunación:

“Se le da atención especial a los grupos más vulnerables. Lo primero, para aclararlo, fue atender a médicos, enfermeras, trabajadores de la salud que desde el principio están en hospitales COVID, ese fue el primer grupo a proteger, los que están salvando vidas, arriesgando sus vidas.

Porque desgraciadamente algunos de estos médicos perdieron la vida, ya casi terminamos de vacunarlos en segunda dosis a todos”.

También recordó que el plan contempló a los adultos mayores de 60, debido a que esta población es una de las más vulnerables, por la edad, y bajo el argumento de que vacunándola se reduciría la mortalidad por COVID-19 hasta 80%.

El personal educativo

De acuerdo con AMLO, una vez que termine la vacunación de adultos mayores de 60 —con al menos una dosis—, el gobierno Federal se enfocará en la vacunación de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, con la vacuna china Cansino, que es de una sola dosis.

Se prevé que sea una población de más de tres millones de trabajadores y trabajadoras —tanto de escuelas privadas como públicas— y que la vacunación inicie por ahí del 15 o 20 de abril.

“Consideramos también que vamos a terminar de vacunar con una dosis a todos los adultos mayores alrededor del día 20 de este mes, entonces, al mismo tiempo vamos a iniciar la vacunación de los trabajadores del sector educativo”.

El punto es iniciar ya con los preparativos para el regreso a clases presenciales porque “no podemos dejar a los niños en el estado de indefensión”, dijo AMLO.

Por cierto, en la confe vespertina del 7 de abril, Hugo López-Gatell explicó que una vez terminando con la vacunación de adultos mayores —con al menos la aplicación de la primera dosis—, arrancará la vacunación de la población de 50 a 59 años. Esto será en mayo.

Aquí dejamos la declaración completa de Andrés Manuel López:

Protesta del personal médico privado

Médicos, médicas y personal de hospitales privados o independientes llevan varios días protestando para que el gobierno de AMLO los considere en la vacunación, de manera prioritaria.

¿La razón? El personal médico argumenta que también arriesga su vida al tener que tratar a pacientes de manera cotidiana, con la incertidumbre de contagiarse de COVID-19, ya que los riesgos siguen siendo altos.

La consigna ha sido que todo el personal de salud está en la primera línea de batalla y por esta razón debe haber una apertura para este grupo en la estrategia.

Y con esta petición, integrantes del Movimiento Nacional Sector Salud No Vacunado protestaron frente a Palacio Nacional, a la espera de ser atendidos por el equipo de AMLO —acusando que la estrategia Federal se mueve con fines electorales.

En cambio, en el recinto histórico, Obrador recordó que nadie tiene privilegios y que su propio gobierno ha dado el ejemplo de no vacunarse antes de la población de mayor riesgo.