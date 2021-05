“Todo lo que sea bueno”: AMLO asegura que prueba PISA continuará en México

El fin de semana pasado salió info acerca de que México ya no aplicará la prueba PISA y como no hubo información oficial que lo confirmara, AMLO fue cuestionado acerca de este asunto en la mañanera de este 3 de mayo. ¿Qué dijo el presidente? En general, que todo lo que implique mejorar la educación en nuestro país será respaldado “todas las pruebas y estamos participando para mejorar”.

De acuerdo con AMLO, la información que fue publicada durante el fin de semana se trata de una noticia falsa —aunque por si las flais, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) se pronunció y expresó su preocupación, ya que la prueba PISA es una herramienta súper importante que sirve para saber qué se puede mejorar en la educación, fortalezas y debilidades. Más aún en contexto de la pandemia.

“Todo lo que signifique mejorar la educación es respaldado”: AMLO sobre la prueba PISA en México

“Todo lo que signifique mejorar la educación es respaldado, todas las pruebas y estamos nosotros participando para mejorar la educación, bueno, ahora lo que se está haciendo es apurarnos en la vacunación de maestros, maestras para el regreso a clases presenciales”.

Esta fue parte de la declaración de AMLO sobre la prueba PISA en México.

Y aunque al principio no hizo una afirmación directa, cuestionado ya por la reportera Dalila Escobar, el presidente aseguró que esta prueba seguirá aplicándose:

“-¿México va a continuar en la prueba PISA? o sea, no sale de prueba PISA.

-Yo creo que sí.

-¿Este año continúa?

-Sí, no tiene por qué no continuar. Todo lo que sea bueno para México… si me dicen: “¿Va a continuar México tolerando la corrupción de las empresas extranjeras? Digo, no.

Pero si me dicen: “Va a continuar México permitiendo que se hagan pruebas para que mejore la calidad de la enseñanza, digo sí, todo lo que nos convenga”.

De esta manera, AMLO disipó la incertidumbre en torno a este tema, no sin antes decir que habría que revisar la información que se dio a conocer el fin de semana y, de paso, acusar a medios nacionales, extranjeros y corresponsales de no tener ética en el manejo de la info.

Apenas hace un par de días, en México circuló la información de que nuestro país no iba a seguir con la aplicación de la prueba PISA en las secundarias —de acuerdo con lo que se informó, las pruebas de campo ya no se estaban aplicando en nuestro país.

Y esto encendió la alerta e incertidumbre, ya que la prueba PISA sirve como un parámetro para medir las fortalezas y debilidades en habilidades como comprensión de lectura, matemáticas y ciencia en los y las estudiantes.

Por acá dejamos la declaración completa de AMLO, por si quieren escucharlo a detalle: