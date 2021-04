Todos los adultos mayores del país estarán vacunados antes del 20 de abril, promete AMLO

Aunque la vacunación en México va un poquito lenta, AMLO se muestra cada día más optimista al respecto. Tanto así, que ahora se comprometió a que todos los adultos mayores del país ya estarán vacunados antes del próximo martes 20 de abril (osea, ya merito).

Así lo dijo él mismo este sábado desde Ayoxuxtla, una localidad que pertenece al municipio de Huehuetlán, en Puebla. Y lo dijo porque las autoridades locales le comentaron que, mientras en otros municipios ya hasta están aplicando la segunda dosis, en ese lugar nomás no han sabido nada de la vacuna contra Covid-19.

“Yo no sé qué ha pasado que acá la vacuna del Covid no ha llegado en el municipio, y los viejos ahora sí que la necesitan. Porque pues, ya vino la segunda dosis en otros municipios y acá no ha llegado ni la primera”, le comentó Margarito Araujo, presidente Auxiliar de la localidad.

Y como respuesta a la demanda del funcionario local, AMLO se comprometió a que todos los adultos mayores —de todo el país— estarán vacunados contra el coronavirus a más tardar en diez días (es decir, el 20 de este mes), pues asegura que México ya está por terminar esta fase de vacunación.

“Ya estamos por terminar de vacunar a los adultos mayores. Yo espero, más con lo que nos estás planteando, que en unos 10 días ya estén todos vacunados… los adultos mayores”, aclaró. “Antes del 20 de abril tienen que estar vacunados, con primera dosis, todos los adultos mayores del país. Antes del 20 de abril, ese es mi compromiso”.

Dice AMLO que la vacunación en México va avanzando muy bien

Obrador le explicó a las autoridades locales de Ayoxuxtla que el Plan de Vacunación va avanzando, pues ya se está inyectando a 500 mil personas cada día. “Así que dile a tus ancianos, a los adultos mayores, que ya, la semana que viene los van a vacunar“, comentó.

AMLO visitó Ayoxuxtla este sábado 10 de abril con motivo del 102 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, pues en dicho lugar se firmó el Plan de Ayala. “Visitamos con mucha discreción por la pandemia y la veda, Ayoxuxtla, Puebla, donde se firmó el Plan de Ayala que demandaba el derecho de los campesinos a la tierra. Hoy se conmemora un aniversario más del asesinato de Emiliano Zapata, traicionado en 1919”, escribió en su cuenta de Twitter.

Visitamos con mucha discreción por la pandemia y la veda, Ayoxuxtla, Puebla, donde se firmó el Plan de Ayala que demandaba el derecho de los campesinos a la tierra. Hoy se conmemora un aniversario más del asesinato de Emiliano Zapata, traicionado en 1919.https://t.co/xeMwu4fdDQ pic.twitter.com/qlJWcMRIm1 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 10, 2021

Así que muy pendiente, porque si a tu municipio no ha llegado la vacuna contra Covid-19, tiene que hacerlo la semana que viene según lo dicho por AMLO. Y por cierto, si vives en CDMX, recuerda que desde este lunes 12 inicia la aplicación de la segunda dosis en 5 alcaldías más: Magdalena Contreras, Milpa Alta, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco (puedes checar en este enlace todos los detalles).