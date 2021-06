Anuncia AMLO que habrá en las mañaneras un “Quién es quién” en las fake news

Aunque básicamente es lo que hace diariamente en las mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que destinará un espacio harto especial para desmentir las noticias que llegue a considerar falsas… las llamadas fake news.

“Vamos a tener un día, tampoco toda la conferencia, pero vamos a invitar a alguien del gobierno que nos explique sobre las mentiras de la semana. Así como quién es quién en los precios de los lunes, vamos a sacar aquí un quién es quién en las mentiras de la semana para combatir las falsas noticias”.

La necesidad de AMLO de andar imponiendo su visió… digo, de desmentir la información que considera falsa, nace a raíz del repunte de casos COVID-19 que se ha detectado en algunas partes del país. Aunque el presidente acepta que sí, efectivamente, hay un alza en el número de contagios, acusa que algunos medios le están echando mucha crema a sus taco para informar de la situación…

“Hay, en el caso de Sonora, un repunte de contagio, pero, vamos a decir, no alarmante y todavía no se refleja en el número de fallecidos, pero no que por la vacuna hayan perdido la vida o estando vacunados hayan perdido la vida personas, que tenga alguna relación, eso no”, señaló AMLO, luego que un reportero le preguntó sobre los fallecimientos por COVID de personas, pese a que ya contaban con esquema de vacunación completo.

… fallecimientos que, según la periodista Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Healy, han sido confirmados por las autoridades de Salud de Sonora.

“Es lo mismo que el caso del regreso a clases, es mínimo los casos que se han presentado, nada, es como la vacuna. Porque quienes sostienen que no se debe de regresar a clases, que se respeta su punto de vista, se pueden estar alarmando con eso; pues no afortunadamente, no es significativo”, agregó AMLO.

¿Tons el “quién es quién” en las fake news sólo va a ser sobre la pandemia?

Parecía… pero no, luego de calmar las aguas sobre el repunte de casos COVID-19, el presidente dio a entender que se encargará de evidenciar la falsa información que se maneja en otros asuntos. “Hace como dos días salió un mensaje de Twitter -no sé si lo consiguen- de que uno de mis hijos iba a comprar el estadio. No el estadio, el equipo Cruz Azul. Imagínense eso”.