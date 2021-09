“AMLO se quiere reelegir, sin duda”: Las palabras de Mario Vargas Llosa en entrevista con Loret

Aunque por ahí ya se está empezando a poner a debate quién se convertirá en el sucesor o sucesora de AMLO, para el escritor Mario Vargas Llosa todavía falta que los mexicanos no permitan la reelección del presidente López Obrador (tssss). Así lo dejó muy claro en una reciente entrevista con Carlos Loret de Mola.

No, no leíste mal, le pusimos reelección de AMLO porque eso fue lo que dijo el Premio Nobel de Literatura. La entrevista fue publicada el pasado jueves, 23 de septiembre, en el canal de Youtube de Latinus, así como en las redes del propio Loret.

Y es que andamos todavía en el contexto de la polémica visita a México del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por eso de las fiestas patrias y la Cumbre de la CELAC (donde recibió fuertes críticas). Si no sabes porqué, bueno, pasa que mucha gente no ve con buenos ojos que AMLO reciba con tantos honores a alguien a quien se señala de dictador.

Esto fue lo que dijo el escritor sobre AMLO

Fue precisamente en ese marco que Mario Vargas Llosa habló sobre AMLO en la entrevista. Y desde el inicio de la charla con Loret, se refirió al mandatario como alguien populista por aquello de que le anda exigiendo disculpas a España por la conquista.

Pero bueno, vamos con lo más fuerte que dijo. Afirmó que el Presidente de México podría buscar reelegirse en el 2024: “Yo creo que se quiere reelegir como todos los presidentes, prácticamente todos los presidentes quisieran ser reyes. López Obrador se quiere reelegir, sin ninguna duda. Ahora, yo espero que los mexicanos no se lo permitan”, dijo.

Tras decir eso, Loret de Mola le preguntó a Vargas Llosa si entonces podemos pensar que México va para una dictadura, a lo que el escritor respondió que no, pues considera que en la última elección (la del 6 de junio) se mostró una toma de conciencia.

“Creo que el contexto mexicano no está para una dictadura, como la que ejercía el PRI, por ejemplo. No, yo creo que no. Creo que en México hay suficiente conciencia democrática en sectores muy amplios del país. Y esta manera de votar, en la última elección, para mí es un síntoma de esa toma de conciencia”, mencionó el escritor.

Vargas Llosa dice contundente: “López Obrador se quiere reelegir sin ninguna duda”. Y habla de cómo México no se está dejando. No se pierdan la entrevista exclusiva del Premio Nobel hoy en #Loret en @latinus_us: https://t.co/4X9xXd5jDd pic.twitter.com/2QaAZSxKEe — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) September 24, 2021

La reacción de Gutiérrez Müller a las palabras de Vargas Llosa

Ah pero naturalmente vino una reacción a las palabras de Mario Vargas Llosa por parte de quienes están muy cercanos a AMLO. Nada menos que la no primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, mandó un mensaje tras las palabras del escritor.

Gutiérrez Müller publicó en Instagram la cita de lo que dijo el Premio Nobel de Literatura, y la acompañó con un mensaje propio bastante contundente: “Hay que leer, porque la falta de lectura reduce la congnitividad”.

Falta rato para 2024, pero ya veremos qué pasa y si lo dicho por Vargas Llosa se hace realidad o no. Primero hay que ver cómo sale el Presidente de la famosa consulta sobre la revocación de mandato y luego hablamos de otros temas, ¿no?