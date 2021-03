Dice AMLO que esperará estudios antes de vacunarse contra COVID

Cuestionado en la mañanera de este 29 de marzo sobre cuándo y dónde le toca vacunarse contra COVID-19, AMLO dijo que esperará los resultados de un análisis para después poder recibir la vacuna.

Como saben, del 30 de marzo al 3 de abril se realizará la vacunación de adultos mayores en la alcaldía Cuauhtémoc, con la vacuna desarrollada por AstraZeneca.

Y en esta mañanera, AMLO fue cuestionado sobre si le tocará en la alcaldía Cuauhtémoc y qué día se lanzará, pero esto fue lo que respondió el presidente.

AMLO esperará resultados de análisis para poder vacunarse contra COVID-19

“-¿Cuándo y dónde se vacunaría contra el COVID, si es que se va a vacunar?

-Acerca de la vacuna, ya me va a corresponder pero voy a practicarme unos estudios en estos días, porque los médicos que me atienden, quienes me ayudaron cuando padecí del COVID, me hicieron análisis y me recomendaron que esperara yo para la vacuna porque tenía yo anticuerpos suficientes, pero ya ha pasado tiempo, de todas maneras quiero que ellos sean los que me recomienden lo que más conviene”.

Aquí, AMLO confirmó que sí, le toca vacunarse en la alcaldía Cuauhtémoc porque su INE ya cuenta con el domicilio de Palacio Nacional.

Sin embargo, antes de presentarse a la Jornada Nacional de Vacunación, AMLO se realizará unos análisis y dependiendo de los resultados, verá qué procede.

“Vamos a ver qué me dicen los médicos. En unos 10 días, una semana, 10 días, me van a hacer análisis y dependiendo de eso, ya me vacuno”.

Aquí la declaración completa de Andrés Manuel López Obrador:

Hace poquito más de un mes, AMLO confirmó que había dado positivo a COVID-19 y después se mantuvo alejado de los reflectores por un par de días —cuando Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, salió al quite en las mañaneras.

Eso sucedió a partir del 24 de enero y pues ahora, el presidente argumenta que aún tiene anticuerpos COVID-19 y que prefiere hacerse unos estudios antes de ser vacunado.