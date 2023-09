Lo que necesitas saber: Yahritza y su Esencia han llegado hasta a ser "cancelados" sólo por decir que no les gusta la comida mexicana.

Parece que AMLO no ve mucho las redes, porque si lo hiciera sabría que echar a Yahritza y su Esencia ante un Zócalo (que se prevé que estará lleno) no es la mejor idea. Pero a ver qué sale y los chavitos podrían estar el 15 de septiembre ante un público en el que, muy seguramente, habrá gente que se ha indignado por su desprecio a la comida mexicana.

Ayer, en la mañanera del 31 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó que Yahritza y su Esencia podrían acompañar a Grupo Frontera en los festejos patrios que se realizarán en el zócalo capitalino.

AMLO pide perdonar a Yahritza y su Esencia // Foto: Cuartoscuro

AMLO dijo saber de la broncota que tuvieron los jóvenes por haber dicho que la comida de nuestro país les cae mal, sin embargo, considera que ya fue mucho castigo por cosa tan sin importancia.

“No lo hicieron de mala fe, es que ya llevan tiempo, nacieron allá [en Estados Unidos], no quisieron ofender, pero fue un error (…) Además, ya se disculparon […] O sea, Yahritza es una niña de 16, de 17 años. Y cayeron en depresión, también sus padres”, explicó AMLO.

La polémica de Yahritza y su esencia

Por si no saben por qué varias personas no pueden ya saber de Yahritza y su Esencia porque luego-luego montan en cólera y teclean “cancelación, cancelación”, la cosa estuvo así: en entrevista, los jóvenes músicos de origen mexicano tuvieron la “osadía” de decir que preferían la comida del lugar en el que han vivido toda su vida (o sea, Estados Unidos) y no la de nuestro país. Y ya.

Luego de esas declaraciones, ha habido abucheos en presentaciones y harrrrrrrta crítica en redes. Y ni siquiera crítica algo elaborada: a muchos influencers les basta con hacer mofa de la forma de hablar de los Yahritza y sus hermanos para llevarse miles de likes… o simplemente grabándose echándose un taco para tener el mismo resultado.

Y a todo esto, ¿qué chin$%&dos tocan Yahritza y su Esencia?

Yahritza y su Esencia es un grupo conformado por tres hermanos (Yahritza, Armando y Jairo) de padres originario de Michoacán, pero asentados en Washington, Estados Unidos. Realmente es una agrupación nueva, apenas en 2022 se comenzó a saber de ella, gracias al tema “Soy el único”, el cual Yahritza compuso a los 14 años.

Yahritza y su esencia / Foto: Facebook/YahritzaYSuEsencia

Antes de su “cancelación”, los jóvenes ahí la llevaban como representantes del “regional mexicano”… mejor dicho, ahí la llevan: a pesar de las críticas, recientemente Billboard dio a conocer que Yahritza y su Esencia lideran las listas de popularidad con la canción “Frágil”.

De hecho, AMLO adelantó que dicha canción podría sonar el 15 de septiembre en el Zócalo. “Pero también les quería comentar eso, que van a estar los del Grupo Frontera y hay una canción que canta esta niña (…) que vengan, que vengan y que venga ella (…) , no podemos llegar a eso, no podemos llegar a esos extremos [de cancelar a los jóvenes], y hay que ser respetuosos”.

Te puede interesar