Queda sin efecto orden de aprehensión contra Raymundo Collins, extitular de la SSP-CDMX

Entre tanto exfuncionario que ha abusado de su cargo, ya ni se sabe quién sigue huyendo y quién ya la libró. Pero vayan tachando de la lista de posibles detenidos al exsecretario de Seguridad de la CDMX, Raymundo Collins, porque ya consiguió amparo.

Como adelanto de Reyes Magos, el encargado del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la CDMX, concedió a Raymundo Collins un amparo que deja sin efecto la orden de aprehensión que fue librada en su contra.

Collins Flores es uno más de los funcionarios de la era Mancera que es (bueno, estaba) en la mira de las autoridades. De acuerdo con El Financiero, el extitular del INVI y de la SSP-CDMX estaba a nada de ser detenido (seeeeee) por el delito de uso ilegal de facultades, el cual se castiga con hasta dos años en el bote.

¿Y por qué ya no será detenido?

Pues, según La Jornada, la justicia favoreció al exfuncionario no por ser inocente, sino porque ya prescribió el delito del que se le acusaba. Por su parte, El Financiero señala que el juez consideró que, ya que el delito de Collins no fue grave, pues no debe ser detenido… así que pidió Fiscalía echarle imaginación para que el ex del INVI responda ante la justicia sin la necesidad de ordenar su captura.

¿¿¿¿¿¿¿??????? Entre las opciones que tendría la Fiscalía para que Raymundo Collins se pare ante un juez está el enviarle un citatorio, echarle un whats o pedir su comparecencia… ya si de plano no se aparece, entonces sí: que se gire la orden de aprehensión.

Hasta acuamotos tenía Collins

Resultado de andar de travieso durante sus cargos, Collins se enriqueció de manera majadera… algo más que evidente, luego de ver los lujos que las autoridades encontraron en sus inmuebles, al realizar los cateos correspondientes.

De acuerdo con agentes, a Raymundo Collins le hallaron 41 autos clásicos (algunos valuados en millones de pesos), además de varios transportes acuáticos.

Las investigaciones llevaron a señalar que Collins andaba en Estados Unidos. Incluso ya contaba con ficha roja de búsqueda de la Interpol… y hasta ya la Fiscalía de la CDMX había pedido la extradición del exfuncionario. Pero resulta que se cancela todo (por ahora).