Todavía no, pero ya casi… Rosario Robles podría estar a nada de irse a casita y, desde ahí, seguir el proceso que se le sigue en contra por asuntos relacionados con La Estafa Maestra.

Según reporta Animal Político¸ se le concedió a Chayito Robles un amparo contra la prisión preventiva justificada que se le dictó hace dos años. Esta decisión fue tomada por el juez Tercero de Distrito en Materia de amparo, al considerar que los derechos de la extitular de SEDESOL fueron violados al no valorarse correctamente otras opciones diferentes a tenerla entambada… la prisión domiciliaria, por ejemplo.

Para convencer al juez, la defensa de Robles recordó que se logró probar que las autoridades justificaron la prisión preventiva contra su clienta con base en documentación falsa (sip, penosamente hubo evidencia de que la licencia de conducir presentada por la Fiscalía era chafa). Por ello, argumentaron los abogados de la exfuncionaria, la medida cautelar impuesta desde 2019 es desproporcionada… pese a que, en su momento, se indicó que la susodicha podía obtener recursos para pelarse. Hay riesgo de fuga, pues.

En resolución del juez que otorgó el amparo a Rosario Robles (a la cual Animal Político tuvo acceso), se indica que el hecho de que la también extitular de la SEDATU pueda obtener recursos de terceros no basta para justificar la prisión preventiva que se le impuso por un delito no considerado grave… y más cuando hay otras medidas igual de efectivas y no tan manchadas como estar en el Penal de Santa Martha.

Pues bueeeeno, habrá una nueva audiencia en la que se repondrá la revisión de la medida cautelar contra Rosario Robles. En esta audiencia, se deberá evaluar si de verdad no existe otra medida cautelar que se le pueda imponer a la exfuncionaria. Una de dos, se ratifica la prisión preventiva o se determina que se puede ir a prisión domiciliaria (o se le impone una medida cautelar diferente).

Antes de que salgan los reclamos de “Así ni, AMLO”, hay que señalar lo que bien recuerda el periodista Arturo Ángel: las autoridades todavía tienen bajo la manda una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles… y ésta es por delincuencia organizada y lavado (estos sí, delitos graves)… tons, igual en una de ésas, Chayito sale de Santa Martha, pero luego, luego le podría caer la voladora. Es una posibilidad.