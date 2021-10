¡Ándele! Denuncian al cantante Lalo Mora por abuso sexual ante la FGR

Recientemente el cantante de regional mexicano Lalo Mora se puso en el ojo del huracán —otra vez— por un video que lo muestra manoseando a una fan que se acercó a pedirle una foto.

Por medio de sus redes sociales, el diputado y activista por San Luis Potosí, Pedro Carrizales, mejor conocido como El Mijis, informó que denunció al cantante Lalo Mora ante la Fiscalía General de la República por abuso sexual.

“Lalo Mora nos salió “Invasor” pero del cuerpo de las mujeres. No puede ser que frente a tantos ojos abusen sexualmente de ellas y nadie haga algo. Y ¿Si fuera tu jefa, tu esposa o tu hija?“, escribió en su cuenta de Twitter.

También informó que la próxima semana presentará ante el Congreso una iniciativa sobre castración laboral para agresores sexuales pero no dio más detalles.

La denuncia contra Lalo Mora

En entrevista con El Universal, el diputado explicó que presentó la denuncia ante la FGR porque es una institución que tiene facultad para investigar delitos que se cometieron incluso en el extranjero.

Afirmó que no es la primera vez que el cantante hace este tipo de cosas y lo que trata de hacer es que no se normalice la violencia contra alas mujeres, “que no se haga costumbre”.

Señaló que al menos 10 mujeres han sido víctimas de acoso y lamentablemente sigue impune. Además hizo un llamado a las mujeres que han sido víctimas para que animen a denunciar.

Hace apenas unos meses, este mismo año, grabaron a Mora besando en la boca a sus fans que se acercaron a tomarse fotos con él pero además haciendo tocamientos injustificados metiéndoles la mano por debajo de la blusa.

En entrevista, después del video, el cantante grupero se limitó a decir que no veía nada de mano en eso, que era hombre y que le gustaban mucho las damas. Es más, dijo que ni se había dado cuenta que estaba en el ojo del huracán.

“No, lo que pasa es soy hombre y me gustan las damas pero a morir. Siempre me han gustado sino no hubieran nacido mis niñas. A todos nos gustan las damas y pos queremos darles un besito ¿qué de malo tiene? y ¿qué de raro tiene?“, dijo.