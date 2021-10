Lalo Mora y los escándalos que lo señalan por acoso a sus fans

Si te preguntabas por qué el cantante de regional mexicano, Lalo Mora, está ooootra vez en tendencia en redes sociales la respuesta es: de nuevo tocamientos a sus fans.

Por medio de redes sociales se ha difundido el video que muestra el momento en que el cantante se toma una foto con una fan, le dice algo al oído, posa con ella y luego, así nomás, le intenta agarrar un seno. La mujer impide el paso de la mano del señor y se muestra evidentemente incómoda al retirarse.

En redes sociales se desataron las críticas contra el cantante por considerar esto como un tocamiento indebido y hasta una forma de abuso sexual. El asunto es que no es la primera vez que pasa…

Lalo Mora y los escándalos

Hace apenas unos meses, este mismo año, grabaron a Mora besando en la boca a sus fans que se acercaron a tomarse fotos con él pero además haciendo tocamientos injustificados metiéndoles la mano por debajo de la blusa.

En entrevista, después del video, el cantante grupero se limitó a decir que no veía nada de mano en eso, que era hombre y que le gustaban mucho las damas. Es más, dijo que ni se había dado cuenta que estaba en el ojo del huracán.

“No, lo que pasa es soy hombre y me gustan las damas pero a morir. Siempre me han gustado sino no hubieran nacido mis niñas. A todos nos gustan las damas y pos queremos darles un besito ¿qué de malo tiene? y ¿qué de raro tiene?“, dijo.

A principios de mayo de 2018 el cantante norteño fue señalado por besar a una fan, darle una nalgada e incluso meterle mano debajo del vestido… en pleno escenario.

El Senado le entregó un reconocimiento

En julio de este año los senadores se echaron un palomazo en una ceremonia para entregar reconocimientos a Eliseo Ramos y a Lalo Mora al considerarlos máximos exponentes del regional mexicano.

Mientras Eliseo Robles acompañaba a los legisladores de manera presencial, Lalo Mora seguía la transmisión de la sesión desde su casa. Finalmente, los senadores pidieron que nunca se olvide la música mexicana a pesar de la pandemia.