Lo que necesitas saber: Nicolás Maduro fue detenido en Venezuela durante la madrugada del 3 de enero del 2025 tras una intervención militar de Estados Unidos.

Andrés Manuel López Obrador salió del retiro para mandarle un mensaje directo a Donald Trump en el que reprueba la intervención a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Es más, es tanto su enojo que ni siquiera le mando un abrazo a Trump.

El expresidente de México también le dio su respaldo total a su sucesora Claudia Sheinbaum y la postura que ha tomado tras lo ocurrido con Maduro y Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / Fotografía @WhiteHouse

No más abrazos para Trump tras la intervención a Venezuela

Desde que terminó su mandato como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha permanecido fuera de la vida política. Y solo ha registrado dos apariciones, la primera fue en noviembre del 2025 para promocionar su libro.

La segunda, tras la captura de Nicolás Maduro, quien fue detenido por las autoridades estadounidenses en pleno territorio Venezolano. Donald Trump autorizó una intervención para realizar la captura.

Acción que reprobó totalmente Andrés Manuel, aseguró que ese tipo de decisión van contra los ideales de Simón Bolívar y el propio Abraham Lincoln.

“Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial“.

Sin abrazos para Trump

Andrés Manuel López Obrador impulsó la ‘estrategia’ de ‘abrazos, no balazos’ durante su tiempo como presidente de México. Sin embargo, está vez decidió NO enviarle abrazos a Donald Trump, no mientras mantenga esa imposición a otros países.

Aunque sabemos que a Trump no le preocupa precisamente quedarse sin un abrazo de AMLO, mucho menos en estos momentos que anda presumiendo por todo lo alto su intervención a Venezuela.

Nicolás Maduro llega a Estados Unidos / Captura de pantalla

“Presidente Trump: no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición”.

Veamos si el mensaje de AMLO hace algún tipo de efecto en Trump (aunque ya sabemos la respuesta). Sobre todo, hay que tener muy presente que Estados Unidos ya había hablado sobre hacer una intervención militar a México.