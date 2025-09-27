Lo que necesitas saber: Angie Miller fue de las personas que pidió ayuda para localizar al cantante colombiano B King.

Angélica Torrini León (mejor conocida como Angie Miller) había sido reportada como desaparecida tras darse a conocer la muerte de su pareja de B King. Sin embargo, no solo fue localizada, también detenida por las autoridades.

Aparentemente podría estar relacionada con secuestro y asesinato de B King y Regio Clown, músicos colombianos.

Detienen a Angie Miller

Fue vista por última vez en alcaldía Benito Juárez

De acuerdo con la Comisión de Búsqueda de Personas, la modelo venezolana Angie Miller desapareció el pasado 23 de septiembre. La última vez que se le vio fue en Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, en la CDMX.

Según los reportes, Angie Miller era pareja de Bayron Sánchez, B King, cuya desaparición alcanzó niveles internacionales, al ser denunciada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien solicitó ayuda a Claudia Sheinbaum para su localización.

Angie Miller y B King / Foto: Instagram / soyangiemilleroficial_

Angie Miller lamentó la muerte de B King

Lamentablemente, al poco tiempo del llamado de Petro, B King fue encontrado sin vida y con claras señales de violencia. Misma situación de su compañero, conocido como DJ Regio Clown.

Al conocerse la muerte de B King, Miller reaccionó con un mensaje criticado en redes, sin considerar la situación que vivía la modelo. “Hoy odio a México más que a mi vida, no es justo lo que está pasando(…) Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta”, escribió en su cuenta de Instagram.

Angie Miller / soyangiemilleroficial_

Aunque algunos medios indican que Angie Miller era pareja de B King, otros señalan que se acababan de conocer días previos a la desaparición del cantante colombiano.

La última publicación de Angie Miller es de un video de ella con B King. “No sabemos qué pasó en realidad, pero respétenos que el dolor q sentimos es grande!”, escribió.