Papá del “Checo” Pérez se destapa para gubernatura de Jalisco

Aprovechando la popularidad del mi’jo, Antonio Pérez Garibay, papá del piloto Sergio El Checo Pérez, reveló sus no tan ocultas intenciones de convertirse en el próximo gobernador de Jalisco.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el diputado federal Antonio Pérez, se destapó para contener en las elecciones del 2024 y, así, convertirse en el futuro gobernador de Jalisco, en sucesión de Enrique Alfaro.

“Vamos por la gubernatura, voy a trabajar 2024, totalmente… Antonio Pérez Garibay jamás ha pensado en el segundo lugar. El segundo lugar es el primer perdedor”, señaló el diputado tapatío, luego que su hijo quedó en tercer sitio del Gran Premio de México (o como “segundo perdedor”, según los estándares del legislador).

“Sé lo que estoy haciendo, sé lo que estoy trabajando, y yo te aseguro que voy a ser el próximo gobernador”, aseguró Pérez Garibay al revelar sus futuras intenciones políticas.

Este 2021, el padre del Checo contendió en el proceso interno de Morena para designar candidato a la alcaldía de Guadalajara. No le fue bien, ya que el lugar fue para Carlos Lomelí, quien a la postre perdió frente al abanderado de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus.

No tuvo candidatura, pero Antonio Pérez Garibay fue postulado a una diputación… por la vía plurinominal, misma que ocupa en la actualidad. Así que, bueno, saltándose el trámite de ganar una alcaldía (o cualquier otro cargo con el voto ciudadano), ahora dice que va por la gubernatura del Estado.

Todavía no se pueden hablar de propuestas de campaña, pero no hay que descartar que Antonio Pérez hable del impulso que le dio a su hijo para llegar al lugar en que está ahora. Por ejemplo, durante la entrevista con Loret destacó que, cuando El Checo era apenas un niño, ya lo veía como uno de los mejores pilotos del mundo.

“Yo a Carlos Slim le vendí que Checo Pérez iba a ser el mejor piloto del mundo y se lo dije a los 12 años; le dije ‘Checo va a llegar a la Fórmula 1’, y aquí está”, presumió el padre del piloto mexicano que actualmente destaca en la Fórmula 1 con la escudería Red Bull.

El fin de semana el padre del Checo Pérez acaparó un buen rato las cámaras durante la trasmisión del Gran Premio de México, ya que no pudo ocultar el orgullo que le provocó el que su hijo subiera al pódium.

Tanta emoción trasmitió el festejo de Antonio Pérez, que el piloto Charles Leclerc se puso en contacto con El Checo para felicitarlo y expresarle la “piel chinita” que sintió al ver la celebración de su padre.

“‘Checo, no sabes lo feliz que me hizo ver a tu padre festejar de esa forma; se me salieron las lágrimas, me hubiera encantado que mi padre me viera”, le comentó Lecrerc al piloto mexicano vía telefónica, según comentó el propio Antonio Pérez Garibay.